Perotti en Rafaela y su discurso de anhelos: por ahora todo es "queremos"

El gobernador rafaelino Omar Perotti encabezó el acto oficial con motivo de la celebración del 204º aniversario de la Independencia de nuestro país que se llevó a cabo en la Plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad y bajo el cumplimiento estricto de los protocolos por coronavirus. Acompañando al gobernador estuvieron la vicegobernadora, Alejandra Rodenas; el intendente Luis Castellano; el senador nacional, Roberto Mirabella y el senador provincial, Alcides Calvo.



Durante el desarrollo del acto, el gobernador trazó una semejanza entre los contextos políticos de aquella época y la actual mencionando que "cuando se produjo la declaración de nuestra independencia, no fue en el mejor contexto. No sé si alguna vez hubo en Argentina un contexto óptimo para la toma de decisiones difíciles. No debemos mirar muy lejos para comprender que las decisiones más trascendentales, en general, no se toman en un contexto calmo. En 1816, había un elemento común, había que marcar claramente la independencia de toda dominación extranjera. Eso era lo principal y fue lo que nos unió".



El mandatario provincial resaltó el significado que el término independencia toma en la actualidad: "Celebrar la independencia nos hace pensar en el significado de la palabra dependencia. Desde hace 6 meses, por la pandemia, aprendimos que dependemos los unos de los otros mucho más de lo que podemos imaginar. Dependemos, por ejemplo, de que las personas que caminan en la calle con nosotros usen barbijo y que estén a una distancia de un metro y medio. Dependemos en nuestros trabajos que las empresas tomen las medidas y sigan los protocolos para poder generar riqueza sin contagiarnos; de la capacidad de los científicos para encontrar curas o paliativos para la enfermedad; de la solidaridad, la conciencia y la responsabilidad social; que aparezca la vacuna y también del Estado para que asista frente a las enormes desigualdades sociales". “Dependemos –afirmó Perotti-, como dependíamos, hace 204 años, de que un grupo de representantes decidieran unirse para construir una Nación soberana. Esa decisión nos hizo independientes. Allí tomaron una decisión para expresarla al resto del mundo”.



Más adelante en su discurso ante los presentes en la plaza central de Rafaela, el titular de la Casa Gris agregó: “Hoy debemos ser capaces de decidir de qué no queremos depender. Creemos en la historia, en la memoria y en la identidad y tenemos pasión por el trabajo conjunto, indispensable para consolidar una Nación más soberana. Creemos en una Patria viva que se construye con cada acto de solidaridad, con cada gesto y acción que ponen al colectivo por encima del individuo, porque sólo siendo todos, podemos ser independientes”. “De eso se trata hoy – continuó- de cuidarnos, de construir nuevos lazos, de ser solidarios, del gesto simple entre vecinos, de la contención de los vulnerables, de potenciar un Estado creativo e innovador, que nos cobije a todos, comenzando por quienes más lo necesitan, entendiendo que nadie se salva solo, todos somos y hacemos la Patria. No estamos esperando que pase todo. Decir o hablar de una pos pandemia sería quedarse esperando, no estamos esperando que pase todo. Estamos cuidando de la mejor manera a cada santafesina y a cada santafesino y estamos generando las condiciones para que Santa Fe tenga el mayor nivel de actividad con el cuidado de su gente. No es momento para mezquindades, ni de oposición, ni de oficialismos", afirmó el gobernador.



Mirando hacia el futuro, el titular del Ejecutivo provincial expresó: "Queremos construir oportunidades de trabajo dignas, terminar con la dependencia de aquellos que viven hacinados, sin chances de resguardarse y necesitan, sin duda (al igual que los adultos mayores), de una atención de preferencia en estas circunstancias". "Queremos terminar con la dependencia de la pobreza que nos muestra con dureza que uno de cada dos niños y niñas es pobre en la Argentina. Queremos terminar con la falta de conectividad que nos ha dejado, en la provincia de Santa Fe, a 500 mil niños sin estar conectados para poder seguir la educación a distancia, llevando a un esfuerzo enorme de sus docentes para mantener la vinculación con cada uno de ellos", mencionó.

El gobernador manifestó que "decir y hablar de una pospandemia sería quedarse esperando y no estamos esperando que pase todo. Estamos cuidando de la mejor manera a cada santafesina y a cada santafesino generando las condiciones para que Santa Fe tenga el mayor nivel de actividad con el cuidado de su gente. Hoy, con satisfacción, podemos decir que somos una de las provincias que, teniendo uno de los mayores niveles de actividad en el país, con compromiso y responsabilidad, estamos con un estándar de salud que nos permite mantenerla. Debemos ser responsables y cuidar lo que hasta aquí se ha logrado".



Además, estuvieron presentes en el acto el presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez; el obispo de la Diócesis de Rafaela, Luis Fernández; el diputado provincial, Juan Argañaraz, el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero; integrantes de los gabinetes provincial y municipal; autoridades militares y fuerzas de seguridad. En el mismo, el gobernador Perotti, la vicegobernadora Rodenas y el intendente Castellano izaron la Bandera Nacional. También se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y la cantante rafaelina, Mariela Eier, interpretó La Canción de Rafaela.

Fuente: La Opinión