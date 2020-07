Mauricio Macri "estropeó la economía en 20 meses", aseguró la vicejefa de Gabinete

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, en declaraciones al programa "El Gíglico", que conduce Mauro Viale por Radio Rivadavia, remarcó que el Estado Nacional lleva gastados más de 5 puntos del PBI en la asistencia económica durante la pandemia y habló de las diversas posibilidades para salir de la crisis. También apuntó a la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

"El apoyo directo por el lado del gasto público es más o menos 3.25 del PBI y los préstamos que se han generado son otros 2 puntos del producto. El financimiento es fundamental para la producción y también para las familias, por ejemplo para comprar una heladera", expresó Todesca Bocco. Además sostuvo que el "Ingreso Familiar Extraordinario (IFE) ha sido un buen instrumento y ayudó muchísimo".

Sobre la comparación de Argentina con otras regiones del mundo afectadas por el coronavirus indicó que "en lo económico estamos igual de golpeados que en muchos otros países". "En el mundo, en los últimos 30 años, se ha visto una caída del salario real y eso se compensó con crédito. Ese mecanismo es perverso porque una cosa es que el crédito te ayude y otra es estar tomando crédito como manotazo de ahogado porque no te alcanza con lo que ganás" agregó.

Con respecto al mercado de trabajo, Bocco expresó que "no genera los puestos suficientes, y cuando lo hace se trata de lugares sin derechos y bajos salarios". "La salida de esta crisis es con mercado interno. Ese mercado interno no puede recuperarse si los ingresos reales de las familias no se recuperan. Esa recuperación se tiene que dar acompasada con otras variables para no generar un boom que te repercute en el resto de las variables macroeconómicas", explicó la vicejefa de Gabinete.

En otro fragmento de la entrevista radial la funcionaria hizo referencia a la caída de la recaudación: "Se va a recuperar en tanto y en cuanto la actividad económica se recupere. Tenemos indicadores interesantes: los impuestos que más crecieron porcentualmente son bienes personales y el impuesto PAÍS. Eso quiere decir que ya produjimos una transformación en el sentido de cobrarle más impuestos a los que más tienen".

Por último hizo referencia a la administración nacional de Cambiemos. Al respecto fue crítica al considerar que el gobierno de Mauricio Macri"estropeó la economía en 20 meses". "En la gestión anterior se tenía un diagnóstico que si vos le bajabas impuestos a las personas de más ingresos ibas a generar una corriente de inversión que iba a generar producción y empleo. Eso no se verificó. Ese es el recetario típico de la visión neoliberal", cerró.

Con información de www.ambito.com