Un ex funcionario macrista realizó una contradictoria declaración

Se trata de Hernán Lombardi, ex titular de Medios durante el Gobierno de Mauricio Macri.

El ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos Hernán Lombardi realizó una polémica declaración contra el kirchnerismo y el Gobierno actual. El ex funcionario macrista que trabajó durante los últimos cuatro años bajo el mando del ex presidente Mauricio Macri, realizó un cuestionable y contradictorio mensaje que escribió a través de su cuenta oficial de Twitter.

El mensaje del ex funcionario Lombardi recayó contra el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, mientras que lo acusó por no saber escuchar y le achacó que “el adversario es el pensamiento único”. En su mensaje también escribió como crítica que miembros del Gobierno descalifican “metódicamente a los que piensan diferente” generando un empobrecimiento sobre “la posibilidad de otros ángulos de mirada” privando el desarrollo de “soluciones alternativas” frente a “la tremenda crisis que vivimos”.

El mensaje completo, publicado en la popular red social destacó: “El adversario es el pensamiento único. Descalificar metódicamente a los que piensan diferente empobrece la posibilidad de otros ángulos de mirada que pueden desarrollar soluciones alternativas a la tremenda crisis que vivimos. Sepa escuchar Santiago Cafiero”. El hecho tuvo lugar este domingo pasadas las primeras horas del mediodía.

Lo curioso de la declaración de Lombardi es que se contradice seriamente a las palabras efectuadas en junio de 2016, cuatro años antes, cuando aseguró: “No quiero pensar que toda la gente que adhirió al kirchnerismo es gente que solo lo hizo por temas económicos. Hay gente que tiene convicciones pero ha perdido cierta libertad de pensamiento. Tienen colonizada una parte del pensamiento, como si les impidiera pensar”.

El ingeniero civil, empresario y político argentino fue ministro de Cultura durante los ocho años del a gestión de Macri como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su cargo como encargado de cartera en el Ministerio de Cultura porteño duró desde diciembre de 2007 a diciembre de 2015. Pero apenas finalizó los ocho años asumió como Titular de comunicación, cargo que ejerció en los cuatro años de Gobierno macrista.

Con información de www.elintransigente.com