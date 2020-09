“Se me prendió fuego la cara”, Sebastián Estevanez habló tras su accidente

Hace dieciocho días, Sebastián Estevanez tuvo un grave accidente doméstico en el que se quemó parte de su cuerpo con fuego. Este jueves, el actor habló a través de un texto en su cuenta de Instagram y dijo que ya está recuperándose.

“Hola! Agradezco a mi familia, amigos y quienes me enviaron mensajes y me llamaron por teléfono en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Tuve un accidente doméstico hace 18 días en el cual me explotó un bidón de alcohol cuando quería encender el fuego”, comenzó explicando en el posteo.

Y agregó: “Se me prendió fuego la cara, el cuello y la mano. Por suerte no le pasó nada a mis hijos ni a Ivana y estoy cada día mejor. Hace 2 días que ya no tomo antibióticos ni analgésicos!”. Luego agradeció a su médico y le envió saludos.

Rápidamente, los seguidores de Sebastián Estevanez comentaron la publicación, para enviarle deseos de recuperación y fuerzas. “Sebita, te mando un fuerte abzo! Que bueno que estes bien”, “Me alegro mucho que estés mejor te mando todas mis fuerzas de recuperación!!”, “Que te mejores”, son algunos de los tantos que se leen.

Según trascendió, Estevanez estaba intentando encender una fogata y como la leña estaba húmeda, utilizó alcohol sin tener en cuenta el peligro que eso implica. Ahora continúa su recuperación en su casa, junto a su familia.

El 2020 había comenzado con mucho trabajo para Estevanez, que era parte del elenco de “Separadas”, la tira de Polka. Pero debido a la pandemia, las grabaciones se cancelaron y tiempo después, también cancelaron la serie.