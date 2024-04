La preocupación de Furia de Gran Hermano: contó que está esperando un análisis para saber si tiene leucemia

Furia de Gran Hermano 2023 salió de la casa para hacerse un chequeo médico en una clínica y generó preocupación entre sus compañeros y fanáticos. Sin embargo, regresó a las pocas horas y eso instaló tranquilidad, aunque durante la madrugada se sinceró sobre una sospecha que da vueltas en su cabeza y conmovió a todos.

Una cámara la tomó hablando con Bautista y Mauro sobre su estado de salud y sus palabras fueron alarmantes. “En este momento tengo que pensar en que pase un estudio que me pueda dar leucemia. Tengo que esperar 48 horas para que me digan qué mierda tengo”, pronunció.

La participante más estratega de esta edición reconoció que desea tomarse todo con calma y de la forma más positiva posible para que no se opaque el sueño de llegar a la final. “Yo hoy debería estar tirada ahí, me pensando que me puede agarrar una poron... y que tengo 33 años y que puedo tener cáncer en la sangre. ¿Yo estoy mal? No. Cuando te pasan cosas en la vida tenés que vibrar alto porque te enojás. Creo que soy un gran ejemplo”, cerró.

Fue el martes cuando la joven les anunció a sus compañeros que tenía que abandonar el reality de forma temporal por un problema de salud. “El título primero que nada es: ‘Cuidar mi salud’. No quiero asustar a mi familia, ni a mi hermana, ni a los furiosos. Algo salió mal en un estudio de sangre y como tengo un currículum familiar... por eso me preocupo”, dijo.

Fuente: TN