Quedó libre el hijo del empresario acusado de múltiples abusos sexuales en Rafaela

Fue declarado ininputable y no hay ningún detenido por los aberrantes hechos cometidos en lo que en su momento se dio en llamar "la casa del terror"

La justicia entendió que el imputado no comprendía la criminalidad de los actos y por imperio del articulo 34 del Código Penal de la República Argentina se declaró que Martín G es ininputable y por tal motivo no es juzgable.

ARTICULO 34.- No son punibles: 1º. El que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconciencia, error o ignorancia de hecho no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones.

En el mes de Noviembre de 2019 el Juez Alejandro Mognaschi establecía la prisión preventiva sin plazo para Martin G, se le atribuían 10 aberrantes hechos en perjuicio de menores de edad.

Hay que recordar que el imputado abusó sexualmente de una de las víctimas. Cuando se dictó la preventiva a MG se le atribuyeron los cargos de promoción a la prostitución; promoción a la prostitución agravada por amenazas, por ser la víctima menor de 18 años y por la intervención de otros menores de 18 años; y amenazas coactivas agravadas (por la intervención de menores de 18 años.

Por lo que sabemos Martín G se encuentra en la ciudad de La Plata en un instituto psiquiatrico y ahora TOTALMENTE ABSUELTO de los cargos que oportunamente se le imputaron.