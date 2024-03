La tormenta castigó a una ciudad que no está preparada

La tormenta castigó con fuerza a una ciudad que no está preparada para este tipo de fenómenos climatológicos. Caída de arboles y cables son la consecuencia de la falta de previsión por parte de estas autoridades y de las anteriores, gobiernos que con la pauta oficial priorizan la compra de voces disidentes y no utilizan los dineros públicos para el beneficio de la sociedad en general. Rafaela no está preparada para soportar grandes tormentas. Arboles añejos y con nulo mantenimiento y un sistema de tendido eléctrico vetusto y mal diagramado son un caldo de cultivo para que se produzcan desgracias. Lo de anoche es solo un aviso de lo que puede pasar cuando se improvisa. Este gobierno municipal debería dejar de pecar de soberbio y aceptar su inexperiencia, rodearse de gente idónea y dejar de una vez y para siempre los amiguismos y compromisos políticos. Tarde, cuando la tormenta había pasado, la Municipalidad pidió que la población tome los recaudos necesarios por la caída de cables. Se debe entender que hoy la meteorología es una ciencia previsible y la prevención se debe dar antes, no después, para ello el intendente se debe rodear de gente capacitada y con conocimiento, gente idónea y no "ñoquis" con los que tiene compromisos políticos.

Ojalá llegue la comprensión y la racionalidad,

Después de tantas alertas de tormentas fallidas, esta vez Rafaela sí debió soportar anoche poco antes de las 21 horas un intenso viento acompañado con una lluvia "breve" que provocó serios daños en la ciudad, que comenzaron a documentarse a través de videos que se hicieron virales mientras la mitad de los barrios se quedaron sin el servicio de energía eléctrica.

Quizás el mayor impacto generado en los grupos de WhatSapp se registró cuando una rama que se desprendió de un árbol cayó sobre una motociclista que transitaba por calle Vélez Sársfield al 500, en inmediaciones del Club Independiente. Todos se asustaron por la suerte de la mujer que se cayó sobre el pavimento mientras el vehículo continuó un par de metros más hasta quedar tirado. Poco después se informó que la "víctima" había sufrido lesiones leves.

En tanto, el fuerte viento causó la caída de la cartelería instalada sobre el área del bar de la Estación Terminal de Ómnibus, cuya estructura quedó seriamente dañada. En este caso también hubo fotos y videos que reflejan las huellas de la tormenta.

Asimismo, un motociclista logró grabar un video cuando avanzaba sobre el cantero de bulevar Roca a la altura del 400 hasta el 500 cuando, parecía, lo peor había pasado. En ese tramo, sobre la calle del lado norte, dos árboles se habían derrumbado impidiendo el tránsito.

Del otro lado de la Plaza 25 de Mayo, otro video dejaba en evidencia las grandes hojas que se habían desprendido de las palmeras de bulevar Santa Fe, lo que ponía en riesgo principalmente a motociclistas que aceleraban por el sector con el objetivo de huir de la tormenta.

Y una de las fotos que causó curiosidad mostraba a un auto Fiat Palio con el techo hundido al quedar debajo de un árbol de importantes dimensiones. "¿Dónde es?" preguntaron muchos tratando de conocer quién era el dueño del vehículo, aunque en este caso queda el consuelo de que el Municipio deberá hacerse cargo de los gastos por ser el responsable del arbolado público.

El Municipio, por su parte, difundió a las 21:30 un comunicado en el que pedía "encarecidamente a todos los vecinos no salir de sus viviendas en estos momentos, ya que se ha identificado una gran cantidad de cables colgando en diversas calles de nuestra localidad, lo cual representa un peligro inminente". "Por su seguridad y la de su familia, es fundamental evitar transitar por las zonas afectadas hasta que se solucione esta situación. Manténgase resguardado en su hogar y evite exponerse a cualquier riesgo derivado de estos cables sueltos", agregaba.

"Agradecemos su colaboración y comprensión ante esta emergencia. Estamos trabajando para resolver este problema lo antes posible y garantizar la seguridad de todos los habitantes de nuestra comunidad. Por favor, permanezcan en sus hogares y sigan atentos a las indicaciones de las autoridades locales", finalizaba el mensaje del Municipio.

Por el lado de la Sucursal Rafaela de la Empresa Provincial de la Energía, a las 20:45 hs. informó que se encontraban "fuera de servicio alimentadores 11 y 12 afectando el suministro eléctrico en Barrios Sarmiento, Italia, M. Zazpe, V. Del Rosario, Mora, Alberdi, Villa Dominga, 30 de octubre, 9 de julio, Guillermo Lehmann, Villa Rosas, Villa del Parque, Belgrano y Loteo Plaza Grande". Con el correr de las horas el servicio se fue recuperando en los distintos barrios, aunque había problemas puntuales que demandaban mayor tiempo de trabajo.

El tránsito por Ruta 70 entre Rafaela y Bella Italia quedó interrumpido a la altura del predio del Centro de Empleados de Comercio por la caída de un árbol. Personal de la Comuna de la vecina localidad comenzó a trabajar pasadas las 21 hs. para despejar el sector y liberar la circulación.

BAJA LA TEMPERATURA

EN EL INICIO DEL OTOÑO

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido este miércoles por la tarde un alerta naranja en primer término, que luego se transformó en roja con el correr de las horas, para la ciudad de Rafaela donde podrían registrarse tormentas fuertes acompañadas de intensas ráfagas de viento de hasta 90 km/h, comenzando desde el sector Sur y desplazándose después al Centro y Norte de la provincia de Santa Fe.

La tormenta esta vez se hizo presente. Estos cambios de clima coinciden, precisamente, con la despedida del verano, que en los últimos días nos ha entregado jornadas agobiantes de mucho calor y humedad, con temperaturas superiores a los 35ºC y una ST de alrededor de 50ºC.

Y en la llegada del otoño se prevé que la temperatura máxima será de 22º al menos para este jueves. Un alivio tras días tan agobiantes como insoportables.

Con información de La Opinión