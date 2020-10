La verdadera historia de amor de Carmina, la villana de “Avenida Brasil”

Adriana Esteves fue una de las villanas más malvadas en la historia de las novelas. La actriz de 49 años interpretó a “Carmina” en Avenida Brasil y supone ganarse la admiración por parte de todos los fanáticos que siguieron muy de cerca la historia de Nina y Jorgito.

Más de ocho después del estreno de la novela, Adriana Esteves asegura que le “encantaría” sumarse a una segunda parte de Avenida Brasil. “Sería hermoso ver qué pasaría con todos estos personajes, por ejemplo, diez años después”, confesó hace muy poco.

Actualmente, la actriz es la protagonista de “Amor de madre”, una novela que se emite en el prime time de Brasil. Y, aunque no comparte escenas, comparte elenco con Vladimir Brichta, con quien se casó en 2006. “Hace 15 años que estamos juntos. Él es mi enamorado eterno, y yo su enamorada”, contó.

Adriana Esteves es madre de Felipe Ricca (20), hijo de la relación con Marco Ricca, su anterior marido, y Vicente (14), el hijo que tuvo con el actor de 44 años. Él, por su parte, tiene a Agnes (23) hija de su anterior pareja. “Con Vlad estamos juntos hace muchos años y hemos formado una linda familia”, aseguró.

“¿Qué clase de madre soy? Mezclen un poco de Carminha y otro de Thelma (su actual personaje)“, bromeó en una entrevista. “Soy una madre corriente, como todas. Apasionada, que protege, que quiere lo mejor para sus hijos, que lucho por la educación. Pero trato de no invadir su libertad de crecimiento”, agregó.

“Los dos tenemos personalidades muy diferentes”, aseguró la actriz de Avenida Brasil. “A veces salimos con amigos, pero no vamos a lugares con mucha gente. No me siento segura en lugares muy concurridos. Y, como puedo elegir, elijo donde estoy más segura. Somos amantes, compañeros, la camaradería es importante en la pareja y no la hemos perdido”, cerró.