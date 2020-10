Pep Guardiola defendió al Kun Agüero tras el polémico agarrón a la jueza de línea

Diarios británicos indican que el futbolista argentino no sería castigado.

Una reacción de Sergio Agüero con la jueza de línea Sian Massey-Ellis desató decenas de críticas en las redes sociales luego de que el delantero la tomara del hombro para protestarle un fallo en el partido que Manchester City le ganó al Arsenal por 1-0.

Lejos de criticar la acción de su futbolista, Pep Guardiola defendió al goleador argentino en la conferencia de prensa y lo definió como una de las mejores personas que conoce

“Vamos, Sergio es la persona más agradable que he conocido en mi vida. No podemos discutir esto. Busquen problemas en otras situaciones, no en ésta, vamos”, señaló el entrenador del equipo citizen que cortó de cuajo cualquier tipo de discusión o polémica.

El hecho ocurrió en el minuto 41 del PT cuando el Kun se molestó con la jueza cuando esta determinó de manera acertada un lateral para el Arsenal, mientras el argentino lo reclamaba para su equipo. Massey-Ellis hizo caso omiso al intento de Agüero de hablarle y cuando la tomó del hombro con la intención de retenerla, ella quitó su brazo de encima.

Sian Massey-Ellis es una jueza de línea de Inglaterra, nacida el 5 de octubre de 1985. Formó parte de la terna arbitral liderada por Chris Kavanagh y que tuvo como segundo asistente a Constantine Hatzidakis. El cuarto del equipo fue Anthony Taylor, mientras que en el VAR estuvieron Stuart Attwell y Andy Halliday.

Agüero regresó este sábado a disputar un partido oficial con el Manchester City luego de 116 días de ausencia por la lesión de rodilla que sufrió el 23 de junio pasado, por la que debió someterse a una cirugía. El argentino tuvo una buena actuación, pero evidenció ese largo tiempo de inactividad y Pep Guardiola decidió su reemplazo a los 65 minutos de juego, cuando lo sacó de la cancha para que ingrese Ilkay Gündogan.

No habría sanciones para el Kun Agüero

Según publicó este domingo el diario The Guardian, Agüero “no enfrentará ninguna acción retrospectiva por ponerle una mano encima del hombro izquierdo a la asistente Sian Massey-Ellis, porque PGMOL, el ente que nuclea a los árbitros, no lo considera una acción agresiva ni amenazante”.

Ahora habrá que ver si ante el escándalo desatado más que nada en las redes sociales, la Federación (FA) toma cartas en el asunto y le abre un expediente al delantero de los “Ciudadanos”, algo que puede llegar a hacerle perder algunos partidos de la Premier League.