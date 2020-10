La oposición desconfía de la convocatoria a un acuerdo de todos los sectores que realizó Cristina Kirchner

La vicepresidente Cristina Kirchner publicó este lunes por la tarde una carta en la que hizo un análisis de la realidad económica del país y aseguró que la “economía bimonetaria” es hoy el problema “más grave” de la Argentina. Además, sostuvo que no es un inconveniente con sello ideológico. “No es de izquierda ni de derecha. Ni siquiera del centro. Y no hay prueba más objetiva de esto que la alternancia de modelos políticos y económicos opuestos”, explicó, en referencia a la alternancia en el poder entre el peronismo y Juntos por el Cambio.

“La Argentina es ese extraño lugar en donde mueren todas las teorías. Por eso, el problema de la economía bimonetaria que es, sin dudas, el más grave que tiene nuestro país, es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad y con ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla", escribió en el texto que hizo viral en sus redes sociales.

La oposición sentó su postura sobre el tema y no se mostró optimista con la posibilidad de llegar a un acuerdo. “La “tercera certeza” de Cristina Fernández de Kirchner, que es la necesidad de un acuerdo de todos los sectores, es una propuesta que desde la UCR vengo diciendo hace meses. Es difícil creer que ahora sí quieran escuchar a todos”, indicó, en diálogo con Infobae, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo.

En esa misma dirección estuvo el comentario del presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff. “El diálogo es mucho más amplio. Los problemas de la Argentina no pasan únicamente por el bimonetarismo, el problema argentino requiere un acuerdo integral con una mira institucional que brinde certidumbre. Eso se logra con otra hoja de ruta clara”, explicó.

Además, dijo que “el primer problema del Gobierno es la falta de credibilidad y confianza” y que eso “se relaciona con la falta de institucionalidad y la violación de la Constitución” como “el impedimento para circular que impide que los varados vuelvan a sus provincias, la violación a la propiedad privada con intentos de expropiación y el silencio que aturde del Gobierno en cuanto a las tomas de tierras”.

También en diálogo con este medio, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que “hay elementos de previo pronunciamiento para tener un diálogo sincero” y entre ellos destacó “el problema de la toma de tierras, del intento de impunidad, la lógica de liberación de los presos, el intento de avance en el modelo de Venezuela”.

“Me parece que para que haya un diálogo sincero tiene que haber una posición real de abandono de estas posturas”, indicó, al tiempo que resaltó que quien tiene que convocar al diálogo “es el Presidente”.

Otro de los dirigentes que se expresó fue el senador radical Julio Cobos pero, a diferencia del resto, tomó una postura más conciliadora. “La situación económica es crítica y se agrava por la incertidumbre y falta de credibilidad. Es un buen principio el reconocimiento del momento que atravesamos y de la necesidad de contar con el aporte de todos los sectores”, indicó.

“Se puede trabajar en un gran acuerdo que alcance otras áreas como la Justicia, la seguridad, la educación, entre otros aspectos. Es necesario un acuerdo creíble con una ley de responsabilidad fiscal que cumplan la Nación y las jurisdicciones provinciales. El Presidente tiene que convocar a todos los sectores y referentes económicos para encontrar una solución urgente y revertir esto”, explicó el ex vicepresidente en contacto con Infobae.

Jorge Macri, intendente de Vicente López, fue otro de los que se refirió al tema. “Hay cosas que no están funcionando bien en el Gobierno. Nos gustaría tener mas en claro, mas allá de la pandemia, donde se dirige. Esta lógica de decir que los planes no son importantes, es discutible”, aseguró.

La titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, dijo que “Cristina tiene los depósitos en dólares porque no confía en la Argentina”, al tiempo que aseguró que la convocatoria a un acuerdo por parte de la Vicepresidenta “es mentira”. “Ella no puede porque no ama al otro y no ama a nadie porque no se ama a si misma”, sostuvo en una entrevista con TN.

“Es costumbre de quienes integran el oficialismo gobernante convertirse en narradores de lo que ocurre cuando lo que tienen que hacer es dedicarse a resolver esos problemas que relatan. Hace tiempo que venimos reclamando un gran acuerdo nacional, pero haciendo base en dar normalidad a las instituciones, que los tres poderes puedan ejercer en plenitud su libertad", afirmó el presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo.

El dirigente de Juntos por el Cambio dijo también: “Somos parte, y lo he repetido hasta el cansancio, de una oposición responsable , no pretendemos cogobernar pero nuestra obligación es poner límites al gobierno entre sus intenciones y el apego a la legalidad”.

La diputada nacional por la Coalición Cívica Paula Oliveto fue de las más duras al referirse al mensaje de Cristina Kirchner. “La Vicepresidenta llama a un acuerdo con todos los sectores. La misma que busca acallar y destruir cualquier otra voz. Deje de diluir responsabilidades y dígale a su Presidente que se ponga a gobernar y solucione la crisis económica, social, sanitaria e institucional”, indicó.

Al caer la noche Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que “reafirmó lo que ha expresado en reiteradas oportunidades y reaccionará como lo ha hecho en estos diez meses: toda convocatoria debe darse dentro del marco de la Constitución Nacional”. Además indicaron que se deben “respetar los valores y principios republicanos, reconociendo al Congreso de la Nación y a los partidos políticos, con gestos serios y concretos que muestren una voluntad real de dialogar”

“En el entendimiento de que quien gobierna hoy tiene la misión y responsabilidad primaria de encontrar las respuestas. Los argentinos sufrimos problemas económicos y estructurales desde hace varias décadas, por eso es necesario que pensemos antes en la sociedad y el bien común de todos los argentinos antes que en el oportunismo y la especulación política y personal”, sostuvieron.

