“¿Para qué hacemos un esfuerzo?”, Donato hizo llorar a Sofía Pachano en Masterchef

Sofía Pachano intentó romper las reglas de la consigna de ayer en Masterchef Celebrity Argentina, pero no le salió nada bien y deberá volver el domingo.

El programa de ayer de Masterchef Celebrity Argentina tuvo sorpresas. Por un lado, que el Polaco haya sido el mejor de la noche y lograra subir al balcón. Por otro lado, que el plato de Sofía Pachano fuera, una vez más, uno de los peores.



Atención, y de acuerdo con el jurado, el sabor era excelente, pero no cumplía con la consigna. Los participantes recibieron la visita de Ezequiel Ortigoza, campeón mundial de pizza acrobática en el concurso internacional de Las Vegas.

En una primera etapa de la prueba, tuvieron que estirar una masa -que ya les habían dado lista- lo más posible (sin orificios). La mejor en esa primera posta fue Sofía Pachano, lo cual no fue sorpresivo entre sus compañeros.

Sin embargo, cuando tuvieron que cumplir con el gran desafío de la noche, preparar una pizza dulce, ahí sí tuvo complicaciones. En lugar de la clásica masa, decidió hacer una súper galletita y agregar las tres preparaciones exigidas por encima.

“¿Para qué hacemos un esfuerzo en traer a un campeón del mundo de la pizza para que diga alguna cosa si después traés una galletita o galletota? La tarea era hacer una pizza con variantes, pero esto no tiene nada de pizza”, dijo Donato de Santis luego de probar el plato de Sofía.

Casi de inmediato, la joven Pachano se largo a llorar. Santiago Del Moro, conductor del ciclo, lo notó y le preguntó por qué se había conmovido. “A veces me hacen mal las formas -le contestó Sofía llorando-, te veo enojado y te quiero complacer, no me gusta que pase esto. Tengo muy baja tolerancia de frustración”, expresó Sofía.

Si bien se lo negó, estaba claro que no se encontraba para nada a gusto con lo que había ocurrido. “No estoy enojado. Estoy defendiendo un producto que tiene fama internacional. Esto será riquísimo, pero es una galleta”, replicó Donato.