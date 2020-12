Somaglia sobre la decisión del juez Lorenzini

Somaglia consideró que “no resulta satisfactoria la disposición ordenada ni la modalidad de intervención dispuesta, en primer lugar, por cuando IJPG solicito la intervención lo hizo pidiendo el desplazamiento de quienes entones eran los directores de la Firma, que hoy no están por que renunciaron”.

En segundo término, “la resolución llega tarde, se dispone una co administración, situación que no resuelve el pedido del gobierno, porque llevar a la práctica una co gestión o gestión conjunta es muy difícil de practicarlo.

Y en última instancia la disposición que la Provincia nombre un sub interventor y de modo transitorio a la titular de Persona Jurídicas en la persona de la Doctora Stratta, resulta incompatible con el rol legal y la misión legal que le corresponde a esta oficina, que es la de control de las Sociedades Anónimas y no la de gerenciar o administrar”.

El Secretario de Justicia aseguró que en “los próximos días se evaluará la postura final que se adopte en función de esta resolución”.

