Agustín Rossi sobre la vacuna contra el coronavirus: «Hay funcionarios que ya están en Rusia»

Una comitiva encabezada por la Secretaria de Salud de la Nación, Carla Vizzoti, viajó en las últimas horas a Rusia para conocer detalles sobre la vacuna contra el coronavirus Sputnik V y acelerar su aprobación en Argentina. Este domingo, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, aseguró que también viajaron representantes de la ANMAT y que la misión buscará cerrar la aprobación de la inoculación para avanzar en su aplicación.

«Hay funcionarios que viajaron a Rusia para ultimar detalles por las vacunas. Buscamos tener vacunadas a las poblaciones de riesgo para antes de la vuelta del frio. La curva está bajando», explicó el ministro. Según detalló NA, Rossi confirmó que la idea estrategia sobre la cual trabaja el Ejecutivo «apunta a tener disponibles las vacunas» cuanto antes para desarrollar el programa de vacunación.

El vuelo partió este sábado a las 16:00 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino hacia Moscú. Junto a Carla Vizzoti viajaron la asesora presidencial Cecilia Nicolini y cuatro técnicas de la ANMAT. Esta vez la visita se hizo oficial luego de los cuestionamientos al viaje «secreto» que hicieron Vizzoti y Nicolini a Rusia a fines de octubre.

Sobre la campaña de vacunación



Confiados en una pronta aprobación de la Sputnik V, el Gobierno avanza en la logística de la «campaña de vacunación más importante de la historia». Como titular de las Fuerzas Armadas, Rossi destacó que tanto el Ejército como los demás agentes involucrados están «bien preparados en todas las provincias para poder empezar la vacunación». No obstante, señaló que, si bien es importante avanzar en el despliegue operativo, lo importante es darle el visto bueno a la inoculación.

«Vamos a vacunar a partir de tener las aprobaciones necesarias para la vacuna. Aun no tenemos ninguna aprobada», aclaró el funcionario. Por otro lado, al ser consultado sobre por qué se avanza en la vacuna rusa y no en la de Pfizer -Argentina también mantenía negociaciones con este laboratorio- dijo que con esta última se «complica» en la logística. El mayor inconveniente es la necesidad de mantener las dosis a una temperatura inferior a -70° C para evitar que la sustancia pierda su efecto.

