Argentina en alerta: por qué Melconian vaticina un futuro "muy complejo" para el país

El economista y ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, estimó que el futuro del país se está poniendo "muy complejo", y que el estado de la economía Argentina "no es solo culpa de la pandemia", sino que hay otros factores como "el desorden político y la falta de credibilidad" que tienen al país en una situación compleja.

"Hay dos maneras de verlo sobre cómo y dónde está parado el país: una forma estructural que excede a este Gobierno, y una forma más coyuntural y puntual que sí incluye al gobierno. En la forma estructural, este Gobierno asume tras ocho años de estancamiento, y cuando arrancaba los primeros tres meses para un programa modesto que se iba a edificar sobre la base del gran ajuste previo de Macri, viene la pandemia", dijo por LN+.

Melconian alegó que cataloga a la pandemia como "un hecho violento en el mundo", y por ello admitió que efectivamente, la pandemia del COVID-19 sí afectó el panorama. "Cuando arrancamos con esto, la pandemia tenía casi una connotación oficialista, porque el Gobierno ha usado la pandemia para mostrar sus dramas", dijo.

Sin embargo, alegó que la pandemia puso en evidencia "qué países tenían un resto, o sea, que tenían deuda, fiscos sanos, es decir, que tenían capital, y en ese sentido Argentina cayó en la trampa de su propia historia: Argentina cayó en la pandemia sin nada", sentenció.

En esa línea, Melconian admitió que al inicio del Gobierno de Alberto Fernández, tuvo contacto con la nueva administración, pero que su propuesta no fue escuchada: "Yo tuve contacto con la administración y propuse el caso de una corona moneda. La corona moneda tenía como objetivo, para un país con nada, financiar parte del gasto público, porque si la corona moneda se despreciaba vaya compensando con el peso, pero no hubo caso", explicó.

Además, Melconian consideró que "la montaña de emisión hizo creer a parte de este equipo económico cosas que han pensado heterodoxamente toda la vida. Han descubierto una nueva teoría de que en Argentina como en el resto del mundo se puede emitir sin ningún problema, pero están es autoengañados de que se emite y no pasa nada. Así fue corriendo el año".

Melconian añadió que al problema sanitario se le suma otro de carácter político, "una especie de modelo intervencionista, de profundización, y de falta de credibilidad".

"En una pandemia normal es normal que la gente esté con aversión a gastar, entre otros factores porque no puede salir, eso ocurre en un mundo normal, pero no en Argentina en particular, que es un país golpeado por su falta de crédito".

"Una cosa es tener plata por si se te prende fuego el rancho, por lo inesperado y el cisne negro de la pandemia, que eso es el Banco Central, Fisco cómodo, poner una tasa a 10 años, y otra es la que es más relevante, y es la plata de enterrar el fierro, la de la inversión posta, ahí entra más cosas que la pandemia, entra la cuestión política y la falta de credibilidad", analizó.

En ese sentido, Melconian aseguró que actualmente en Argentina "lo que hay es un complejo desorden político y por supuesto, afecta la economía".

Y en ese sentido, disparó: "esto ya había empezado mal parido de entrada, porque Argentina es un país presidencialista y el peronismo es un partido político verticalista. Acá esta fórmula nace con el número dos designando al número uno, antes de la pandemia eso era una incógnita, pero ahora se profundizó".

Y en esa línea opinó que "el blanqueo del desorden de la gestión es muy evidente actualmente".

Críticas a Guzmán

Para Melconian, la Argentina en materia económica, "ha retrocedido a 1990".

Criticó el trabajo del ministro de Economía y lo entramó con el problema de "desorden político" de la Argentina: "¿Qué hace Guzmán con una carpeta hoy, qué hace, no tiene GPS la política ni la economía del país"?

Aunque defendiendo un poco el rol de Guzmán, aseguró que "para lograr alinearte al menos con países de la región, como Paraguay, Perú o el mismo Bolvia, vos te tenés que sentar en la mesa de la política oficialista, y ahora se mostraron cinco en un acto, además también sentarte en la mesa de la política que tengas en la vereda del frente".

"Más allá del show, de las personas que estaban en La Plata en ese acto, tenés que encontrar armonización, porque sino durás cinco minutos", puntualizó Melconian.

