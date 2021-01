Matías Lammens pidió «extremar los cuidados para que podamos seguir teniendo temporada de verano»

Con las vacaciones en curso y ante la subida de casos coronavirus en el país, Matías Lammens le solicitó a la población «extremar los cuidados para que podamos seguir teniendo temporada de verano» y aseguró que el gobierno nacional no quiere «suspenderla», debido a que, para el turismo implica un importante repunte económico. En ese sentido, precisó que, según las cifras que maneja la cartera, a la fecha hay un millón y medio de argentinos vacacionando en algún lugar del país.

En diálogo con Radio Mitre y según las declaraciones difundidas por Télam, el funcionario admitió que «el turismo está en una situación muy compleja porque estuvo todo el año en posición cero», por lo que recalcó que «para muchas economías regionales la temporada de verano es muy importante» y agregó: «El turismo genera más de un millón de puestos de trabajos. Casi el 10% del PBI proviene del turismo».

Al ser consultado sobre las últimas disposiciones dispuestas por Nación respecto a la circulación de las personas, explicó que «estas medidas son para que no tengamos que suspender la temporada de verano que, para la economía nacional y regional, es muy importante por el movimiento y la generación de empleo que impulsa».

«Nunca se pensó en suspender la temporada, no estamos imaginando esa alternativa, pero sí estamos tomando medidas, ya que no podemos permitir el incremento de casos y que se tire por la borda el esfuerzo de todo este tiempo», subrayó y relacionó el incremento de contagios no solo con las fiestas clandestinas si no también con los encuentros por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. «No solamente las fiestas, las reuniones sociales donde yo creo que ha habido un relajamiento y hoy lo estamos viendo en los números», sostuvo.

No obstante, adelantó: «La semana próxima debería empezar a mostrar que los números se estabilizan y haya una baja de la curva» de casos de coronavirus. Para concluir, Lammens resaltó que» hay centros de testeos en todas las ciudades balnearias» y remarcó que si una persona, que se encuentra de vacaciones, comienza a manifestar algún síntoma relacionado con el coronavirus, debe volver a su casa y si esto no es posible, tiene que ir a un centro de aislamiento.

