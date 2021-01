Patricia Bullrich presentó su libro en Mar del Plata y lanzó un desafío para el 2023: “Tenemos que recuperar el Gobierno”

Esta sábado, en el Teatro Corrientes de Mar del Plata, Patricia Bullrich presentó su libro Guerra sin cuartel, en el que detalla sus cuatro años como ministra de Seguridad de la Nación y en el que revela una serie de diálogos, experiencias y anécdotas su gestión al frente de la cartera.

La actual presidenta del PRO se presentó cerca de las 17 en un evento que fue organizado durante las últimas horas, al cual asistieron cerca de 200 personas bajo un estricto protocolo que requirió un distanciamiento adecuado dentro de la sala.

La presentación la hizo el bailarín Maximiliano Guerra, quien acompaña a Bullrich en su gira por la Costa Atlántica. En compañía de Guillermo Yanco, su marido, y su equipo de comunicación, ya había visitado las localidades de Cariló, Pinamar y Villa Gesell, lugar en el que se viralizó la reacción y el saludo de un grupo de policías para con Bullrich.

“La idea fue relatar una gestión que sufrimos y disfrutamos; nos pasaron las dos cosas”, reveló Bullrich al comienzo de su discurso. Allí agregó: “En el libro lo que hago es relatar anécdotas. En Seguridad siempre estás al límite y hay que tener una idea clara, una dirección, porque si no no se llega a ningún lado”.

La ex funcionaria recordó como el ex presidente Mauricio Macri le ofreció encabezar dicho ministerio: “Era primera candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Macri me dijo que quería que fuera jefa del bloque de diputados nacionales. Al día siguiente de ganar la segunda vuelta, tras una conferencia de prensa, me comentó: ‘Te tengo que contar una buena y una mala’. Le pedí que empezara por la mala. ‘No vas a ser jefa del bloque de diputados’, dijo. Y siguió: ‘Y la buena no sé si es tan buena para vos, pero quiero que seas la ministra de Seguridad”.

“A partir de ahí fue pensar en cómo encarar las cosas. Hoy le dejamos a Sabina (Frederic) un centro de monitoreo que usábamos para el G20. Un centro de monitoreo chico pero potente. Miren, en la triple fuga (el 27 de diciembre de 2015 los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci se fugaron de la cárcel de General Alvear) estábamos en el puente 12, una sede de la policía de la provincia de Buenos Aires. Había una mesa, una salita y un mapa del Automóvil Club Argentino. No teníamos la más mínima idea de nada. No había información. Las cámaras de la cárcel no funcionaban, las de la autopista estaban rotas. Ese día me ligué el reto más grande de la gestión”, reveló.

Y continuó: “Desde Santa Fe nos dijeron que los habían atrapado y no fue así. Mauricio había tuiteado la noticia y tuve que llamarlo. En ese momento me pidió que me dedicara únicamente a capturarlos. Teníamos dos mapas y cero en tecnología. Pero cuando los agarramos fui yo personalmente. Macri me dijo que hasta que no los viera yo y le dijera... Fui a la Quinta de Olivos y me recibió con la siguiente frase: ‘Es tu última oportunidad, una vez más que me decís una información incorrecta y te vas’”.

Bullrich estuvo acompañada por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; el secretario de Cultura de General Pueyrredón, Carlos Balmaceda; la senadora provincial Flavia Delmonte; el senador provincial Lucas Fiorini; y el director de la Fundación Libertad, Alejandro Bongiovanni. La gira de la ex ministra cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann.

Luego de un video en el que se exhibieron pasajes de la gestión en Seguridad, todos los mencionados dijeron unas palabras hasta darle el lugar a Bullrich, quien culminó el encuentro. Montenegro expresó: “Destaco la pasión y la valentía. Lo demostró durante toda su carrera y su vida. Lo llevó adelante los cuatro años que fue ministra. Fue muy motivador para nosotros y para las fuerzas. Sabemos lo que las fuerzas necesitan: que uno está ahí, laburando. Lo vivimos acá”.

En cuanto al libro, el intendente indicó: “Uno podría creer que es un informe de gestión y sería completamente aburrido. Aquí hay vivencias y lo que está escrito es lo que todos creemos que debería hacerse para poder vivir en sociedad”.

Delmonte, por su parte, sostuvo: “Desde hace rato ya venimos advirtiendo una clara falta de toma de decisiones en las políticas públicas de prevención y combate del delito por parte del Estado nacional y provincial. Venimos a acompañar a Patricia, quien mucho ha trabajado para combatir la delincuencia y la inseguridad”.

Sobre el final, Bullrich relató “A Rusia con amor”, uno de los capítulos de su libro. “Me llamó el embajador ruso y me dijo que tenía en la embajada 500 kilos de cocaína. Que estaban en valijas y que habían ingresado con la complicidad del servicio diplomático. Llamé a todos los jefes de Gendarmería, al juez Julián Ercolini, que estaba de turno, y le dije que viniera al Ministerio de Seguridad”.

“Decidimos la operación que íbamos a llevar a cabo y cambiamos la cocaína por harina. Dos gendarmes ingresaron como obreros a la embajada y colocamos cámaras y GPS para controlar el cargamento. Otros gendarmes se fueron disfrazados de panaderos para comprar la harina. Y tuvimos las valijas 12 meses en el lugar. El único que sabía era Macri. Él me dijo que nunca iban a volver a buscarlas. Finalmente vinieron: detuvimos a dos diplomáticos rusos retirados, a dos argentinos y a un quinto integrante en Alemania”, siguió Bullrich.

La ex ministra culminó el acto con un mensaje hacia el futuro: “Tenemos mucho que hacer por delante, porque tenemos que recuperar el gobierno. El lugar de la libertad, de la república, el progreso y la prosperidad, un gran país de clase media. Esta conciencia social de una clase media argentina que quiere progresar, que sus hijos sean mejores que sus padres. Eso es el PRO y Juntos por el Cambio. Si uno tiene una convicción y sabe que tiene que cambiar, en cuatro años uno puede modificar un paradigma. En la próxima elección tenemos que animarnos al cambio”.

