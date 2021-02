«Enfrentarse al campo es pegarse un tiro en el pie»: contundente respuesta a las advertencias de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández lanzó una dura advertencia contra los productores agropecuarios esta mañana y amenazó con subir las retenciones o poner cupo a la exportación de carne «si trasladan los precios internacionales a la mesa de los argentinos». La respuesta opositora no tardó en llegar y desde Juntos por el Cambio cuestionaron la visión del Jefe de Estado.

«El Gobierno está instalado en un pasado que ya fracasó. Enfrentarse al campo es pegarse un tiro en el pie. Quieren control de precios, atrasar el tipo de cambio. Ya lo vivimos. Creo que el Presidente simplifica y está desesperado por encontrar culpables y meter miedo», señaló el diputado Mario Negri sobre el nuevo conflicto entre el Ejecutivo y los ruralistas.

El anuncio de Fernández resonó fuerte en el sector porque, esta vez, parece ser una decisión indeclinable y en caso de avanzar sería definitorio. Algo que no sucedió hace un mes cuando el campo realizó un paro general luego de que el Ejecutivo dictamine restringir las exportaciones de maíz para abastecer el mercado interno. En aquel momento, el Ministerio de Agricultura de la Nación decidió dar marcha atrás con las disposiciones luego de las medidas de fuerza del sector.

«Yo le he dicho al ministro de Agricultura que todo tiene un punto límite. Les estoy diciendo públicamente que no puedo dejar que esto siga pasando (aumento del valor de la carne), porque el riesgo es que con la pandemia todos estos productos van a seguir creciendo en su precio y no estamos dispuestos a tolerarlo», advirtió Alberto Fernández y aclaró: «Cuando estoy hablando de estas cosas no estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos».

«Juega a favor de las exportadoras»

Tras el anuncio, el ex ministro macrista y productor agropecuario, Ricardo Buryaile, respondió al mandatario. «Presidente, usted amenaza a los productores agropecuarios con subas de retenciones y cupos para desacoplar precios. Acaso ignora que eso está vigente con el desdoblamiento cambiario? Puede usted decir qué incidencia tiene la soja en la canasta de alimentos? #OtraVezAlCampo«, expresó en su cuenta de Twitter.

En la misma línea, continuó: «Puede usted pedirle a quienes no le ponen precio a su producción que se hagan responsables de toda la cadena de valor ? Cuando usted amenaza con cupos, sabe que juega a favor de las exportadoras, es ese su compromiso? Desconoce acaso la incidencia de los impuestos en los alimentos?».

Con información de www.elintransigente.com