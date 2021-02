Elisa Carrió deslizó que Cristina Kirchner y Horacio Verbitsky le quisieron “hacer un golpe” a Alberto Fernández

Elisa Carrió fue invitada al programa Ya somos grandes, de TN, en donde analizó la actualidad política. En relación con la vacunación VIP, la referente de Juntos por el Cambio deslizó la posibilidad de que la vicepresidenta Cristina Kirchner y el periodista Horacio Verbitsky le hayan querido “hacer un golpe” al presidente Alberto Fernández.

“No tienen vergüenza ni conciencia. Espero que en el fondo los perdone Dios porque no tienen la mínima conciencia moral. Alberto Fernández tiene que estabilizarse porque está muy nervioso. Si Cristina Kirchner y Horacio Verbitsky le hicieron un golpe, también es un problema de su gobierno”, aseguró por la vacunación VIP.

Además, la ex diputada nacional argumentó su posición explicando que Verbitsky “no dice esas cosas con esa pasividad sin una intencionalidad porque es demasiado inteligente”, y contó que lo conoce desde 1996. Por otro lado, pidió que haya más renuncias por este tema, y criticó a Alberto Maceira, director del Hospital Posadas, por decir que actuó de esa forma por pedido del secretario de Ginés González García.

En cuanto a la manifestación que habrá este 27 de febrero, Carrió afirmó: “Me gustaría marchar el sábado y por eso los convoco a todos los no violentos de cualquier partido, no contra un gobierno. Voy a hablar desde el corazón: el problema de la Argentina es su falsa moral y nos comprende a todos. Los argentinos creemos en la viveza criolla y cuando muchos llegan al poder usan esos privilegios”.

“La República Argentina está muriendo por falta de conciencia moral. Habría que marchar todos juntos de manera no violenta y no contra un gobierno, sino para cambiar nuestras conductas, por entender que en nuestros corazones tenemos algunas cosas que sabemos no son correctas”, agregó Carrió, quien también expresó que pone “las dos manos en el fuego” por Fernán Quirós, ministro de Salud porteño.

Con información de www.elintransigente.com