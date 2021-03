Alejandra Gils Carbó: «Renuncié para evitar que el macrismo reformara el Ministerio Público y le sacara independencia»

En medio de la polémica entre el oficialismo y el Poder Judicial, la ex procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó habló sobre el funcionamiento de la Justicia en la Argentina y arremetió hoy contra el gobierno del expresidente, Mauricio Macri. «Renuncié para evitar que el macrismo reformara el Ministerio Público y le sacara independencia», afirmó y remarcó: «Acá lo importante es que hay fiscales y funcionarios que interfieren con el proceso democrático».

Esta mañana en diálogo con Dario Villaruel en el programa Secreto de sumario de Radio 10, la exfuncionaria no se quedó callada y aseguró: «Toda la trituradora de infamias por la que me pasaron, pero no me llegaban porque yo estaba abocada en hacer lo que podía para mejorar el sistema judicial y eso fue lo que fui hacer. Por eso, no me detenía en esos ataques».

En esa línea sostuvo que renunció a su cargo a raíz «de un largo proceso de persecución». No obstante, aclaró: «No fue la persecución en sí, sino que habían conseguido el apoyo de varios bloques para sacar una ley que le quitara independencia al Ministerio Público al punto de que el presidente podía suspender al procurador y destituirlo» y agregó: «No les habían servido todas las causas en mi contra, en contra de mis hijas y las amenazas constantes».

«Entonces fueron por el lado parlamentario e iban consiguiendo voto por voto», precisó y remarcó: «En ese momento dije si solo por mi le están sacando independencia al Ministerio Público, entonces le estoy haciendo un daño al organismo» y añadió: «Durante los 30 años que estuve en la entidad, trabajé por la autonomía e independencia del organismo». A su vez, recordó que llegó al cargo votada por el 93% de los senadores.

«Yo jamás milité en política y en mi carrera, denuncié un montón de fraudes contra el establishment» afirmó y recalcó: «Yo era una fiscal que había llegado a ese cargo (procuradora) por destacarme en la acción de los delitos económicos, por entender el crimen económico y el daño que hacía». Para concluir, subrayó: «Uno pensaba que con el fin del gobierno de Macri estas perversidades terminaban, pero veo que no porque hay fiscales que intervienen con el proceso democrático. Esto es lo que pasa con el lawfare: se vulneran los mecanismos de la democracia».

