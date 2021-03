Biden moviliza a la agencia de emergencias por la gran llegada de menores migrantes a la frontera con México

La Administración de Joe Biden desplegará los recursos de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, en sus siglas en inglés) para ayudar a hacerse cargo de la llegada de niños migrantes no acompañados a la frontera con México, que se ha multiplicado en las últimas semanas y saturado el sistema de acogida. El Departamento de Seguridad Nacional comunicó la medida, pensada para un periodo de 90 días, en un comunicado en el que, sin detallar las cifras, constató la “venida de individuos, incluidos menores solos, en números récord”.



Según unas cifras publicadas el lunes pasado por The New York Times, la cifra de niños y adolescentes detenidos se ha triplicado en las últimas dos semanas, hasta sumar 3.250. El aumento ha abarrotado las instalaciones de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, que no están pensadas ni preparadas para menores, pues son, grosso modo, centros de detención para adultos. El Gobierno debe llevar a los niños con familias hasta que su caso se resuelve, pero con la pandemia y los riesgos de contagio el proceso se ha complicado y, con el incremento de migrantes, muchos han estado retenidos más tiempo que esas 72 horas de plazo máximo que marca la ley.

“Un centro de la policía fronteriza no es lugar para un niño”, señaló el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, esta noche en el comunicado. Mayorkas, que es el primer latino al frente de este departamento responsable de la inmigración, recalcó que la Administración está trabajando con el Departamento de Salud y Servicios Sociales -encargado de distribuirlos entre familias- para cubrir las necesidades de estos menores, algo que “se ha vuelto más difícil” debido a las restricciones por la covid.

La llegada de niños migrantes que huyen de la miseria y la violencia de Centroamérica supuso un desafío tanto para las Administraciones de Barack Obama como para la de Donald Trump. Después de que este último causase estupor con su política de mano dura, que se tradujo en devoluciones en caliente y en la separación de miles de menores de sus padres, la Administración de Biden prometió una gestión más humana. Aun así, el Departamento de Seguridad Nacional recalcó que esta noche que mantiene la orden de “devolver” a México a los adultos solos y a las familias.

“Nunca es seguro venir a Estados Unidos por canales irregulares y esto es particularmente cierto en tiempos de pandemia”, señaló Mayorkas y añadió: “Para proteger de forma efectiva la seguridad y la salud de los migrantes y nuestras comunidades los individuos detenidos en la frontera siguen siendo rechazados y devueltos”. De acuerdo con las cifras recogidas este sábado por The Washington Post, la policía fronteriza realizó 100.000 arrestos el mes pasado en la frontera y este mes llevan camino de alcanzar los 130.000. El 75% de los menores son adolescentes de entre 15 y 17 años.

