El ex presidente Eduardo Duhalde habló con sus seguidores y dijo que "estamos atravesando la peor crisis de los últimos años.

Para Duhalde, la actual crisis "es peor que la de 2001" y pidió achicar el Estado en su parte gerencial.

En ese marco, el ex mandatario puntualizó: "no necesitamos tener 22 ministerios, eso entorpece, debemos achicar en lo que se pueda los gastos".

"Es una vergüenza que mayoritariamente nuestra dirigencia no entienda de producción. Los viveros empresariales, el apoyo a la Pymes y el desarrollo productivo en general deberían ser una Política de Estado", dijo.

Hace unos días, el ex presidente había reaccionado contra el kirchnerismo al impugnar la candidatura de Máximo Kirchner para presidir el Partido Justicialista bonaerense. Lo que hizo fue denunciar ante la Junta Electoral partidaria que el hijo de Cristina Kirchner no cumple la condición de tener dos años de antigüedad como afiliado al peronismo de la provincia de Buenos Aires. Incluyó en esa impugnación a otros once integrantes de la lista que encabeza el jefe de La Cámpora, como Andrés "Cuervo" Larroque, Vanesa Siley, Mariel Fernández, Liliana Schwindt y Walter Correa.

Duhalde afirmó en su presentación que Máximo Kirchner se afilió al PJ bonaerense el 12 de febrero de este año. Antes estaba afiliado, pero en el PJ de Santa Cruz, su provincia de origen.

Larroque, según el planteo del expresidente Duhalde, se afilió el 3 de marzo de este año. El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires es candidato a consejero del partido por la octava sección electoral (La Plata).

Otras afiliaciones cuestionadas por Duhalde en su presentación son las de Siley (diputada y candidata a consejera por la rama sindical), Schwindt (diputada y postulante a consejera por la rama femenina), Fernández (intendenta de Moreno y candidata a consejera por la primera sección electoral) y Walter Correa (gremialista, diputado y candidato a consejero en el tramo sindical de la nómina). En estos casos, según Duhalde, los candidatos ni siquiera son afiliados al PJ bonaerense.

La lista del PJ bonaerense que encabeza Máximo Kirchner se oficializó el martes de la semana pasada y aglutinó a La Cámpora, los intendentes peronistas, sindicalistas y legisladores.

Máximo Kirchner llegaría a la presidencia partidaria el 2 de mayo, fecha que las autoridades del partido establecieron para adelantar los comicios. Los mandatos de Gustavo Menéndez y Fernando Gray, presidente y vicepresidente del PJ bonaerense, finalizan el 17 de diciembre de este año pero, en una reunión virtual, el PJ decidió adelantar los tiempos para facilitar el desembarco del hijo de Cristina Kirchner en una fecha cercana a la asunción del presidente Alberto Fernández en el PJ nacional, lo que ocurrió el lunes.

El llamado a elecciones anticipadas fue judicializado por Gray, que pidió a la Justicia Electoral frenar el proceso por considerar que la convocatoria a la reunión virtual fue antirreglamentaria. El intendente de Esteban Echeverría recibió reveses del juez Alejo Ramos Padilla y de la Cámara Nacional Electoral, pero mantiene sus intenciones de llegar hasta la Corte Suprema con su reclamo.

En la carrera electoral se mantiene viva otra lista, encabezada por el empresario de la carne Alberto Samid. La suerte que correrá tanto esta lista como la impugnación de Duhalde está en manos de la Junta Electoral del PJ bonaerense, que se reuniría próximamente y está integrada, entre otros, por algunos candidatos de la lista del líder de La Cámpora, como los intendentes Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Juan Zabaleta (Hurlingham) y Mariano Cascallares (Almirante Brown).

Con información de www.iprofesional.com