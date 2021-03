Castellano dio explicaciones a una oposición híbrida por Postovit

Los concejales se reunieron ayer con el intendente Luis Castellano y funcionarios de su gabinete, entre ellos el subsecretario de Comunicación Pública y Vinculación Institucional, Luis Kujawinski y el secretario de Gobierno, Marcelo Lombardo, para abordar la situación del secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, quien aparece vinculado a una investigación judicial que llevan adelante la Fiscalía Regional.

El encuentro había sido solicitado el domingo por el presidente del Concejo, Germán Bottero, tras un pedido del concejal Leonardo Viotti, quien solicitó que el Intendente informe de manera oficial que sucede en torno a las noticias periodísticas que circularon en los últimos días y que involucran en una investigación penal a Postovit, quien incluso debió entregar el jueves pasado su teléfono celular a los fiscales en cumplimiento de una orden judicial.

Al finalizar la reunión, que se prolongó alrededor de 1 hora y media y que por el lado de los concejales solo tuvo la ausencia de Lalo Bonino, el edil radical expresó que “el Intendente nos empezó contando la información que él tenía, luego el subsecretario de Comunicación, que fue quien acompañó a Postovit a Fiscalía cuando se enteraron que la policía había allanado un ex domicilio donde había residido Postovit hace 3 años y medio, según lo que nos informaron, para buscarlo. Por eso fue a ponerse a disposición al Ministerio Público de la Acusación, en donde le solicitaron que deje su celular, que quedó retenido en un sobre rubricado a disposición de la justicia”.

“Nos dijeron que no hay ningún otro funcionario implicado, ya que se estuvo nombrando a otra persona, pero ellos dicen que hasta el momento no hay nadie más implicado y que además Postovit no quedó imputado, que la retención del celular tenía que ver con una investigación por encubrimiento, pero ni siquiera le dijeron en qué causa. Suponen que es por la causa de juego clandestino porque ese día se realizaron los allanamientos al respecto, pero que no tienen mucha información y tampoco tienen ningún documento respaldando esta información”, contó Viotti respecto a lo expuesto por los funcionarios.

El concejal dijo que “lo que le reclamamos al Intendente fue que se dé todo en un marco de transparencia, que la información disponible sea poca o sea mucha se vaya dando a conocer, para que la sociedad esté al tanto de lo que va pasando y para no permitir que falsos rumores corran más rápido que la información real; por el momento se decidió esperar a que la justicia avance, que se sepa la verdad, y cuando haya novedades de la justicia iremos definiendo los pasos a seguir”. Y agregó: “Si Postovit o algún otro funcionario quedará imputado, seguramente la decisiones que tengamos que tomar sea una y si no quedaran imputados tendrá que ser diferente. Por lo pronto brindarle a la justicia todas las herramientas que necesite para avanzar con las investigaciones y esperar que se sepa más, que la justicia también dé a conocer información”.

“Desde el Concejo le dijimos que íbamos a seguir de cerca el tema, que íbamos a requerir del Intendente información constante que él mismo vaya recibiendo al igual que sus funcionarios y que le reclamamos que esta información sea de manera pública, también para que los vecinos de Rafaela sepan que es lo que está ocurriendo”, finalizó Viotti.

Con información de La Opinión