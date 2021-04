Carla Vizzotti: «Aunque cueste creerlo, nunca funcionó un Vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud»

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, reafirmó que «aunque cueste creerlo, nunca funcionó un Vacunatorio VIP» en la sede de la cartera sanitaria y brindó detalles de las investigaciones abiertas tras el escándalo que generó la salida de Ginés González García. Del mismo modo que hace unos días atrás, la funcionaria repitió que «no sabía» del acceso irregular de algunas personas a las dosis y contó porqué no se vacunó.

«Costará creer, pero la verdad es que no funcionó un Vacunatorio VIP. Fue solo un día en el que el presidente (Alberto Fernández) tomó conocimiento de que había personas que se iban a ir a vacunar al Hospital Posadas y lo hicieron en el Ministerio de Salud«, sostuvo Vizzotti anoche en el programa ‘PH Podemos Hablar’ y calificó al episodio como «inadmisible».

Además, al ser consultada específicamente por la inoculación del expresidente Eduardo Duhalde, su esposa, hijos y secretarios dijo que la decisión «fue de Ginés» que «decidió vacunar a un exPresidente». «Envió a una persona para que lo vacune, se llevaron cinco dosis, se usaron tres y las que sobraron se dieron para no perderlas», indicó la ministra en referencia a la que recibió el secretario del exmandatario.

Si bien en reiteradas declaraciones públicas expresó su «desconocimiento» del acceso irregular a la vacuna anticovid, semanas atrás los periodistas Romina Maguel y Javier Calvo, revelaron que un hombre cercano a Vizzotti fue quien aplicó la inoculación a la familia Duhalde. Se trata de Alejandro Salvador Costa, quien durante el 2020 supo ser el «N.º 2» de la actual ministra y hace tres semanas fue designado como subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud.

La investigación y porqué no se vacunó

Por otro lado, Carla Vizzotti señaló que existen «tres ejes de investigación» sobre la vacunación irregular a políticos, periodistas, sindicalistas y otras personalidades. «Uno es el de la Justicia, otro tiene que ver con la Procuraduría de Información Administrativa (PIA), que ha instruido un sumario, y el último es la decisión del Presidente de pedirle la renuncia a Ginés (González García) como ministro de Salud», precisó.

En última instancia, contó que si bien está en la nómina de personas autorizadas para recibir la vacuna aún no se inyectó. «No me vacuné porque cuando llegamos de Rusia estaba tomando corticoides por una situación de salud que fue transitoria», expresó y luego agregó: «Después tuve que esperar cuatro semanas y justo antes de toda esta situación (del Vacunatorio VIP) me pareció que no era oportuno hacerlo».

