A un ritmo promedio de más de 160.000 aplicaciones diarias a nivel nacional, la Argentina se quedaría sin vacunas en 9 días

Sin confirmación oficial aún de cuándo llegarán nuevas vacunas y con la segunda ola ya definitivamente declarada en el país, Argentina se enfrenta al peor escenario posible en los próximos días si no se concreta el arribo de un nuevo cargamento: un aumento exponencial de contagios diarios de coronavirus y la campaña de inmunización suspendida por falta de dosis.

A la mañana de hoy, según los datos oficiales del Monitor Público de Vacunación actualizados por el Ministerio de Salud hoy a las 6 de la mañana, hay 1.513.918 dosis que aún están pendientes de aplicación, de las 7.085.796 distribuidas por la autoridad sanitaria a las 24 jurisdicciones del país. Los números del Monitor no identifica cuántas de ellas son primeras o segundas dosis.

A un ritmo promedio en la última semana a nivel nacional de 161.313 dosis aplicadas por día, Argentina se quedaría sin vacunas en 9 días. La Unidad de Datos de Infobae llegó a este cálculo a partir del promedio diario de aplicaciones entre la semana del 5 al 11 de abril, y el remanente que figura como pendiente de aplicación en el Monitor online de Vacunación. Se considera el promedio semanal porque hay variaciones entre un día y otro, y en especial porque los fines de semana, se vacuna menos. El pico de aplicaciones, hasta ahora, fue el miércoles 7, cuando hubo 207.463 inoculaciones en un día, mientras que el último domingo, hubo apenas 38.618.

Pero la situación no es igual en todos los distritos. Por otro lado, aún queda un remanente de 180.704 dosis del total de 7.266.500 dosis que llegaron al país, pero que todavía no fueron distribuidas por el Ministerio de Salud de la Nación a las jurisdicciones, o se encuentran en proceso de ser entregadas, y aún no figuran en el Monitor Público. Este número no varió desde ayer, lo que indicaría que no hubo más distribución ayer de vacunas.

En la videoconferencia que la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, tuvo ayer junto a sus pares, el bonaerense Daniel Gollán y el porteño Fernán Quirós, la funcionaria recordó que antes de fin de mes llegará al país un nuevo envío de dosis de la china Sinopharm, la rusa Sputnik V y la AstraZeneca, desde Estados Unidos.

Sin embargo, todavía no hay confirmaciones de fechas precisas de cuándo llegarán más dosis. “Se está trabajando y esperando confirmaciones de producción y logísticas para enviar nuevos vuelos”, respondieron fuentes oficiales ante la consulta de Infobae.

La adquisición de vacunas estuvo en manos hasta ahora en forma exclusiva del Gobierno, que es el que ha venido llevando adelante las negociaciones con otros gobiernos y laboratorios. Sin embargo, la logística y el operativo de aplicación están en manos de cada jurisdicción. Recién la semana pasada, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por primera vez desde el inicio de la pandemia habilitó la posibilidad de que los gobiernos provinciales - y privados - puedan comprar insumos y vacunas, un reclamo de Juntos por el Cambio que el Ejecutivo nacional había clausurado hasta ahora.

La vacunación no es obligatoria por lo que en cada provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, los residentes deben inscribirse en una web oficial de cada distrito. Dentro de los inscriptos, los mandatarios provinciales definen qué grupos priorizan, siguiendo lineamientos generales del Ejecutivo nacional.

Las que están por agotar su stock

Según el promedio diario de dosis aplicadas en cada jurisdicción para la última semana - incluida la primera y la segunda - y las cifras que figuran esta mañana en el Monitor Público de Vacunación, que se actualiza a las 6 am y 6 pm, San Luis es una de las provincias que se habría quedado sin vacunas. A un ritmo promedio diario de 2.862 aplicaciones, porque ya no le quedan dosis dado que agotó el stock en la jornada de ayer, según los números oficiales que publica el portal online del avance de la vacunación de Nación

San Luis recibió hasta ahora 80.050 dosis del Ministerio de Salud de Nación y aplicó 81.657, o sea más de las que le envió Nación.

La Pampa está en una situación similar: en la última semana aplicó un promedio de 1.772 dosis diarias, y solo le quedan 2.129 dosis, por lo que si sigue ese ritmo, habrá agotado su stock en un día.

A la Ciudad de Buenos Aires, según los datos del Monitor de Vacunación que depende de Nación, le quedan 77.589 vacunas (incluyendo segundas dosis), que le alcanzan para 5 días máximo, a un ritmo promedio de 17.133 inoculaciones diarias en la última semana.

La semana pasada, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que la Ciudad tenía capacidad para 15.000 aplicaciones diarias y que esperaba a finales de esta semana terminar con la inmunización con la primera dosis de los mayores de 70 años. El distrito manejado por el referente del PRO recibió del Ministerio de Salud nacional 636.856 dosis, de las cuales ya aplicó 559.267, según datos del Monitor Público de Vacunación de Nación.

Pero los números de este Monitor que actualiza la cartera sanitaria nacional difieren de los publicados en el sitio de datos abiertos de la administración de Rodríguez Larreta. Según este portal del Ministerio de Salud porteño, la Ciudad recibió menos dosis (595.800) que las que figuran en el sitio de Nación, y aplicó 526.478, de las cuales 490.900 eran primeras dosis. “Tenemos turnos de hoy (por ayer lunes) hasta el jueves para vacunar a unos 52.000 mayores de 70 años que se inscribieron, y esperamos más dosis que estimamos llegarán próximamente”, le dijeron fuentes del Ministerio que conduce Fernán Quirós a Infobae. Según precisaron, otros 50.000 adultos mayores de esa edad que se anotaron, quedarán en lista de espera. En la Ciudad admitieron que “por ahora no tienen precisiones” sobre cuándo recibirán más dosis, pero se mostraron confiados en no quedarse sin vacunas: “Creemos que entre mañana (por hoy) y pasado, debería resolverse”.

La administración porteña fue la primera en anunciar que comenzará a buscar vacunas por fuera de las negociaciones de la Casa Rosada. El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, ratificó que “se harán todos los esfuerzos” para conseguirlas. Esos esfuerzos implican contactos que ya empezaron el viernes con las empresas privadas que proveen inoculantes al mercado, sobre todo con las farmacéuticas de Estados Unidos, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.

Según los dosis que recibieron y aún restan ser aplicadas, en una situación similar a CABA están las provincias de La Rioja, Formosa y Catamarca, con un remanente de dosis para aproximadamente 5 días.

A la provincia de Buenos Aires le quedan aún sin aplicar 668.766 dosis, siempre según los datos del Monitor Público de Vacunación. A un promedio de 63.495 inoculaciones diarias, le permitirían continuar a este ritmo con la campaña de vacunación por otros 11 días.

Sin embargo, desde la cartera que conduce el ministro Daniel Gollán, dieron otras cifras. Sostuvieron que “el Monitor nacional tiene un retraso en la carga”, y precisaron: “Tenemos 207.000 turnos asignados hasta el viernes para el 100% de las vacunas que nos quedan. Después, de sábado a martes vamos a dar 200.000 turnos más con vacunas que Nación hoy (por ayer) se comprometió a darnos. Esas son las 400.000 vacunas que tenemos seguro”. Las aplicaciones previstas son del primer componente de la Sputnik V.

“Todas las semanas es igual. Con la capacidad que hemos desarrollado, recibimos y vacunamos lo más rápido posible. No las guardamos. Está el compromiso de Nación de entregar vacunas esta semana, más el remanente de todas las semanas”, insistieron ante Infobae como explicación a la diferencia de más de 200.000 dosis con el Monitor Público de Vacunación de Nación.

Según el cálculo de Infobae a partir de las vacunas aún sin aplicar y el ritmo diario promedio de aplicación de cada distrito, a Tierra del Fuego y Chaco le quedarían 11 días de dosis.

Otra que estaría por quedarse sin vacunas es Córdoba. La provincia mediterránea recibió 545.000 dosis y aplicó 489.772, entre primera y segunda dosis. Aún le quedan en stock 55.228 inyecciones, aunque el Monitor no discrimina cuántas de ellas son segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V cuyos componentes son distintos. A un promedio diario de 13.762 aplicaciones, se le agotarían en 4 días.

Sin embargo, ayer, en la cuenta oficial del gobierno provincial en Twitter, se informó: “Hoy finalizarán de colocar todas las vacunas disponibles de primera dosis en la ciudad de #Córdoba y en las localidades del área metropolitana; a partir de mañana queda interrumpida la misma hasta tanto el gobierno nacional envíe más vacunas”.

En otro post, se agregaba: “Es factible que mañana la Provincia reciba unas 6.300 nuevas dosis, las que serán destinadas a otras localidades del interior provincial, de acuerdo a la prioridad que determina el plan de vacunación dispuesto por la autoridad sanitaria provincial”.

En los números del Monitor Público que depende de Nación, la situación en Santa Fe es similar a la de Córdoba. Recibió 466.650 dosis y aplicó ya 426.149. Solo le quedan 40.501. El distrito que gobierna el peronista Omar Perotti vino aplicando 11.740 dosis diarias en promedio, por lo que sí mantiene ese ritmo, sólo le quedan dosis para 3 días.

Las que tienen más stock

De acuerdo a los números del Monitor Público de Vacunación, Mendoza tendría vacunas para aplicar al mismo ritmo por dos semanas. Sin embargo, según informaron fuentes de esa provincia a Infobae, se quedarían sin inoculaciones el próximo martes.

Las provincias que más stock tienen de vacunas considerando la relación entre las que recibieron de Nación y las aplicadas son San Juan, Santa Cruz, Corrientes y Misiones. Considerando el ritmo por medio de vacunación de la última semana, tienen dosis para entre 19 y 21 días, si bien también este dato puede ser leído como que la campaña de vacunación no funcionó hasta ahora a toda máquina en esos distritos.

En tanto, Chubut y Neuquén tienen un remanente de dosis que, considerando el ritmo de vacunación que vinieron teniendo, les alcanzaría para 17 días; a Tucumán, para 15 días; a Santiago del Estero y Entre Ríos,14 días; a Salta, 13 días; y a Jujuy, para 12.

