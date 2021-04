María Eugenia Vidal: «El Gobierno necesita calma, tranquilidad y planificación para tomar decisiones, ahora transmite enojo»

Luego de presentar su libro «Mi Camino», la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal volvió a los medios y lanzó una catarata de críticas a la gestión de Alberto Fernández. En primer término cuestionó las nuevas restricciones que dispuso el Gobierno nacional al considerar que «son medidas improvisadas y sin diálogo». Además, apuntó contra el plan de vacunación contra el coronavirus, los movimientos de Cristina Kirchner y la administración de la provincia de Buenos Aires.

En sintonía con todo el arco opositor, Vidal subrayó la falta de diálogo de Casa Rosada con los jefes de las 24 jurisdicciones del país y dijo que, además de ser inconsultas, las disposiciones que comenzaron a regir esta madrugada «son indiferentes con la realidad cotidiana de los argentinos». «Eso es lo más grave de todo», reconoció en diálogo con TN.

Si bien son diversas las restricciones que impulsó Fernández, la representante del PRO hizo hincapié en la suspensión de las clases presenciales y el sector gastronómico. «Hay chicos que volvieron a ver la posibilidad de estar encerrados en un zoom de nuevo y se angustiaron. Es no entender que el que trabaja en un restaurante necesita cobrar su sueldo, y que el dueño del restaurante tiene que saber si va a poder reabrir su negocio», narró.

«Transmite enojo»

En tono de campaña, la ex gobernadora dijo que el Gobierno «necesita calma, tranquilidad y planificación para tomar decisiones». «Transmite enojo», aseveró y dijo que es tiempo de «dejar de politizar la pandemia y llamar al diálogo». «Este es el momento», señaló Vidal en la antesala al encuentro que mantendrán este viernes el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el presidente Alberto Fernández.

Por otro lado, Vidal contrarió al Presidente y dijo que «el sistema de salud no está relajado: está agotado». Además, señaló que «el plan de vacunación falló» y reconoció que «estamos discutiendo todo esto porque nos dijeron que íbamos a tener 20 millones de personas vacunas, y son 6 millones». Ayer, el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán publicó un informe elaborado por Our World in Data donde posiciona a Argentina como el 16° país con mayor porcentaje de vacunados en todo el mundo: el 11,1% de inoculados.

Kicillof, Cristina, Vacunatorio Vip y otras frases

La ex funcionaria analizó la gestión de su sucesor en el cargo, Axel Kicillof, y dejó un crudo reproche: «Siempre me puse a su disposición pero nunca me llamó». Asimismo, señaló que desenvolverse en esta pandemia desde su casa le genera «impotencia». «Hago lo que puedo pero me gustaría hacer más», indicó en tono de campaña.

Tras ir contra el actual mandatario provincial, arremetió contra Cristina Kirchner: «Es la vicepresidenta con más poder que tuvo la democracia. Tiene tanto o más poder que el Presidente. De hecho, a veces no se sabe si es ella o Alberto Fernández quien gobierna», sentenció. Por otro lado, se refirió al escándalo del Vacunatorio Vip que salpicó al Ejecutivo y dijo que «lo que más me sorprendió fue el silencio».

Al ser consultada por una posible candidatura en los próximos comicios, dijo que «no hay nada definido» y aclaró: «Sea o no sea candidata, voy a estar poniendo el cuerpo». Además, reconoció que «no vive del Estado» desde que dejó su puesto sino que trabaja como docente en tres universidades, hace consultorías y está en una ONG. «Con eso vivo y no dependo del Estado. Hay que mostrar que la política no es una carrera de cargos donde uno llega y se queda siempre», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com