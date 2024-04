El oficialismo suspendió la comisión de Juicio Político y se agrava la interna en La Libertad Avanza

La llegada del paquete fiscal a la Cámara de Diputados le permitió al oficialismo posponer la resolución de una crisis interna que ya provocó un desprendimiento de tres legisladores del bloque oficial. La reunión de la comisión de Juicio Político fue suspendida porque a la misma hora fue convocada la de Presupuesto para comenzar a tratar el nuevo proyecto que incluye la restitución de Ganancias, un blanqueo, una moratoria y cambios en Bienes Personales, entre otros puntos.

La semana pasada el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había ordenado suspender la reunión de Juicio Político convocada para las 11 porque no había consenso interno para que Marcela Pagano fuera elegida como su presidenta. La ex periodista y Oscar Zago, el ex jefe de la bancada, argumentaron que contaban con la aprobación de Javier Milei y señalaron que la cancelación llegó demasiado tarde, cuando ya se había constituído el quórum de la comisión.

Como los diputados del PRO habían sido contactados por Menem, no bajaron a la reunión, dejando a los libertarios en amplia minoría. Pagano y Zago aseguran que decidieron ocupar la Presidencia (reservada al oficialismo por su carácter estratégico) porque corrían el riesgo de que los bloques opositores terminen llegando a un acuerdo para nombrar a un legislador de otro espacio.

Menem planteó que desde el punto de vista reglamentario “quien tiene las facultades para citar a una reunión constitutiva, también tiene las potestades para suspenderla”. Por eso afirmó que la reunión “no se llevó a cabo y como consecuencia, la misma no se encuentra constituida”. De hecho, había convocado para este jueves a una reunión constitutiva en la que se elegirían las verdaderas autoridades.

La actitud de Zago y Pagano fue vista por el presidente de la Cámara como un desafío a su autoridad. Pero la interna no quedó ahí. En la reunión de bloque del día siguiente Zago fue desplazado como jefe de bloque, que rompió con el bloque oficialista y armó un espacio propio junto con otros dos legisladores provenientes del partido MID. El cordobés Gabriel Bornoroni, hombre muy cercano a Karina Milei, fue electo como nuevo titular de la bancada, casi por unanimidad.

Sin embargo, la crisis no se resolvió porque Pagano asegura que fue electa presidenta de esa comisión de forma reglamentaria y cuenta con el aval de los partidos de la oposición (Hacemos Coalición Federal, UCR y Unión por la Patria). Antes la consulta de Infobae, estos espacios confirmaron que consideran lo actuado la semana pasada como válido y no quieren quedar atrapados en medio de la interna libertaria.

Hasta este miércoles se mantenía la incógnita de qué sucedería este jueves, dado que Pagano no renunció a su lugar y además contaba con el respaldo de gran parte de la oposición.

Según pudo saber Infobae, la presión interna para que Pagano dé un paso al costado terminó desencadenando un pico de estrés y un problema estomacal. La ex periodista fue internada en una clínica del conurbano sur. Desde su entorno confirmaron que hubo llamados y mensajes en el chat grupal libertario que la afectaron profundamente. Sin embargo, Pagano se mantuvo firme en su posición y no renunciará.

Ante este panorama incierto, Menem buscó ganar tiempo. El debate de la comisión de Presupuesto se llevará todas las miradas y dejará para la semana que viene la discusión reglamentaria sobre la conformación de Juicio Político.

