Vuelve a reunirse la mesa política del frente Unidos para Cambiar Santa Fe

En un intento por renovar la iniciativa política del frente que le permitió a la oposición recuperar la Casa de Gobierno, los referentes de Unidos para Cambiar Santa Fe volverán a reunirse este jueves. La convocatoria está prevista a partir de las 19 – con cena posterior- en la sede del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical. Es la UCR, de hecho, la promotora del encuentro; así se había resuelto días atrás, cuando en la misma institución se reunieron representantes de los diferentes sectores internos del partido.

La pretensión es volver a la dinámica de los encuentros políticos de la coalición, más allá de la coyuntura y vaivenes propios de la gestión. Si bien las autoridades de los diez partidos que integran la alianza son convocadas a las reuniones periódicas de gabinete ampliado, la última netamente política por fuera de la gestión se dio hace dos meses.

En el devenir, volvió a escucharse de parte de algunos referentes la necesidad de avanzar hacia la institucionalización del frente. Había sido ése un reclamo constante del radicalismo durante la gestión del Frente Progresista, cuando los gobernadores respondían al Socialismo. Y es ahora el PS -entre otros actores- el que vuelve a poner el tema sobre la mesa; así lo hizo, por ejemplo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, durante la reunión de gabinete de la semana pasada.

La institucionalización del Frente implicaría una suerte de protocolo o carta orgánica que establezca pautas sobre el funcionamiento de la alianza, y sobre la toma de decisiones en el gobierno.

Heterogeneidad

Durante la reunión del jueves se repasará la situación provincial a la luz de la tensa relación generada entre la Nación y los gobiernos provinciales. Si bien Pullaro ha evitado polemizar y confrontar públicamente con Javier Milei – es más, asistiría el viernes a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso-, no se han morigerado por ello los efectos de los recortes en materia educativa o de transporte, ni se han generado novedades sobre el pago de acreencias como el que la Nación mantiene con Santa Fe por su déficit previsional.

La profunda heterogeneidad que presenta Unidos en este sentido quedó en evidencia durante la última sesión de la Cámara de Diputados, cuando se discutió un proyecto de declaración de Amalia Granata que manifestaba preocupación por el aumento de los índices de pobreza. Lionella Cattalini, del Socialismo, advirtió en el debate que por primera vez en 20 años, se superaba el 50% de pobreza. "Tenemos trabajadores formales que van a comedores porque no llegan a fin de mes", alertó. "Este gobierno, lo que está haciendo (a partir de los recortes), es que la gente no pueda comer", sostuvo. En el uso de la palabra le siguió Ximena Sola, del PRO. La legisladora ironizó al señalar que "con la gestión de Javier Milei pareciera que cayeron las diez plagas de Egipto"; e instó a "sacarnos la careta", puesto que "la inflación, la pobreza y los jubilados que siguen cobrando con la fórmula de Alberto Fernández son producto de la gestión del ex ministro (de Economía) Sergio Massa. Si nos vamos a sacar la careta, hagámoslo todos. Muchos de los diputados presentes lo apoyaron", disparó.

Ambas oradoras representan a partidos que integran y conviven en Unidos.

Gestión

El miércoles, en tanto, el gobernador volverá a reunir a su gabinete. Esta vez, será en la ciudad de Tostado, en el marco de la dinámica que implica trasladar el equipo de gobierno a alguna ciudad del interior provincial. La última – y primera del año- había sido en la localidad de Roca.

En ese ámbito se analizarán – entre otros temas- los alcances del conflicto docente. El gobierno volvería a convocar a los gremios al ámbito de las paritarias una vez consumado el paro de 48 para lunes y martes. El llamado formal se conocería entre jueves y viernes, para citar a las partes a principios de la semana que viene.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.