Martín Lousteau defendió el aumento a los senadores: “El vocero del Presidente estaba cobrando tres veces más”

El incremento en sus dietas que votaron ayer los senadores, en el cierre de la sesión en la que se aprobaron los pliegos de los embajadores propuestos por el Poder Ejecutivo, generó una fuerte polémica. Incluso, varios integrantes de la Cámara alta afirmaron que no estaban de acuerdo y hasta dijeron que iban a rechazar el incremento.

Uno de los senadores que quedó en el centro de la escena fue Martín Lousteau, presidente del Comité Nacional de la UCR, quien además mantiene un duro enfrentamiento con el presidente Javier Milei. Es que, tras la sesión, en redes sociales lo acusaron de levantar la mano disimuladamente a la hora de votar la modificación salarial.

Sin embargo, Lousteau rechazó hoy las críticas, defendió el aumento de las dietas y afirmó que, hasta el cambio votado ayer, el vocero presidencial, Manuel Adorni, cobraba “tres veces más” que un senador.

Asimismo, afirmó que el incremento fue acordado por los presidentes de todos los bloques del Senado y explicó que la forma de votación utilizada no requiere que cada legislador levante la mano, y que si alguno lo rechazaba, tenía que pedir la palabra y dejarlo establecido.

“Todos votamos. Y el motivo por el cual uno levanta la mano y otro no, yo en ese momento estaba hablando con Guadalupe (Tagliaferri), y ya lo explicó (Victoria) Villarruel, Graciela Camaño, cuando no se vota con nombre y apellido es porque hubo un consenso previo en Labor Parlamentaria. Todos los presidentes de bloque se sentaron y dijeron ‘vamos a hacer esto’. Ya estaba acordado, y uno de La Libertad Avanza firmó el proyecto. Es como todo, después el Gobierno, particularmente el Presidente, sale a hacer campaña y sale a mentir. Cuando se vota así, sin identificarnos, si no querés votar tenés que levantar la mano y decir ‘quiero que conste mi voto’”.

“El proyecto lo firmaron todos los bloques. Un senador estaba cobrando menos que un tuitero del presidente; la tercera parte que Adorni; menos que los directores nacionales. Los senadores que vienen a la Ciudad de otros lugares tienen que quedarse a dormir. A mí no me parece bien que el vocero del presidente gane tres veces más que un senador. No me parece bien que el sueldo de un senador sea el inicial de un cajero de un banco”, agregó Lousteau.

Durante una entrevista con los periodistas Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase, en Radio Con Vos, el dirigente radical ratificó que todos los integrantes de la Cámara alta votaron el aumento y dio detalles de cómo funciona el mecanismo.

“Hay dos maneras de votar, generalmente votamos identificándonos. Si no se vota así, es porque hay un acuerdo previo. Si un senador no acepta, lo que tiene que hacer es decir ‘quiero que conste en actas que mi voto es negativo’, explicó.

Si bien el senador aclaró que no vive de su sueldo en la Cámara alta sino que tiene ingresos por su labor en el ámbito privado, afirmó que algunos de sus colegas en el Congreso sí lo hacen.

Además, en su argumento, y al mencionar durante la entrevista que Milei donaba el sueldo de diputado porque podía ejercer tareas en el sector privado y ganaba dinero por fuera de eso, Lousteau aprovechó para dejar otra dura crítica hacia el mandatario: “El Presidente tiene que explicar dónde está la facturación de lo que ganaba en otro lado. Eso en su declaración jurada no aparece. Dice que ganaba 20 mil dólares por charla. ¿Dónde está la declaración jurada de eso? ¿Dónde están las facturas?”, apuntó.

Ayer, los senadores aprovecharon el final de la sesión para tratar un proyecto de resolución sobre tablas y aprobaron un aumento de sus dietas, que subirán a más de $7 millones brutos para mayo, o cerca de $4,5 millones en mano a partir de junio próximo. Lo más curioso de todo esto es que, si el Gobierno no hubiera forzado a desactivar el aumento otorgado por Victoria Villarruel y Martín Menem a fines de febrero pasado, la cifra a cobrar sería la mitad, es decir, $3,5 millones desde mitad de año.

Villarruel había defendido en su momento la suba otorgada en febrero pasado, que tras acusaciones diversas desde la Casa Rosada desactivó junto a Menem. Había sido, en esa ocasión, una resolución conjunta. El riojano sí se plegó rápido en ese entonces por temor a quedar del otro lado de los deseos del Ejecutivo

El texto aprobado ayer establece que las dietas pasarán a estar conformadas por 2.500 módulos -de $1.800-, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. Sobre este último punto, sólo cuatro no lo cobran en la actualidad. Además, se agregará una dieta más a las 12 actuales para compensar el aguinaldo. Según confiaron desde un despacho a este medio, la pretensión inicial apuntaba a una mayor cantidad de módulos.

Tras el aumento, Milei salió a cuestionar a los senadores, a los que, una vez más, acusó de “casta”. En su crítica, sin embargo, despegó a la Vicepresidenta.

A propósito, Lousteau acusó al mandatario de tener “doble vara” y afirmó que, mientras critica el incremento de los senadores, aumenta los sueldos de sus funcionarios.

“Ahora está subiendo de categorías y les está dando unidades contributivas a los que están cerca de él, y eso es aumentarles el sueldo. Y, cuando pasa eso, Adorni no va a la conferencia de prensa. En todo lo que hace Milei hay mentira y doble vara”, dijo.

Además, trazó una fuerte diferencia entre Milei y Villarruel: “Yo discrepo con ella (con la Vicepresidenta) en un montón de cosas, pero es consistente. En segundo lugar, es articulada. Y en tercer lugar, dice la verdad y se la banca. Milei, cuando tiene que decir la verdad, se esconde”.

