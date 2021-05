Colón comenzó el camino a la gloria y pasó a semifinales al ganarle a Talleres en los penales

Colón, ganador del Zona A con una elogiable campaña que alcanzó el 65 por ciento de eficacia, se metió en las semifinales de la Copa de la Liga Profesional, tras vencer por penales a Talleres de Córdoba por 5-3, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios.

Alexis Castro, a los 13' del primer tiempo, marcó para el equipo de Eduardo Domínguez, mientras que Franco Fragapane lo igualó a los 25'. Leonardo Burián otra vez fue el gran héroe rojinegro.

El arquero uruguayo de Colón Leonardo Burián, la figura del partido, fue decisivo para este logro porque supo sostener la igualdad en el partido y le contuvo el tiro penal al colombiano Rafael Pérez en la serie definitoria. Allí convirtieron para el "Sabalero" Alexis Castro, Rodrigo Aliendro, Gonzalo Piovi, Federico Lértora y Luis Rodríguez. Para Talleres, Franco Fragapane, Mateo Retegui y Joel Soñora.

El empate parcial solo se explicó por la enorme actuación de Leonardo Burián, el artífice para que Colón no se vaya a los vestuarios perdiendo. Talleres fue el dominador absoluto del partido manejando el balón, jugando en campo rival y abriendo el juego por las bandas era un equipo ancho el visitante ante un Colon que corría detrás de la pelota.

Fue superior de principio a fin Talleres pero se encontró con una soberbia tarea de Burián, quien con varias tapadas sostuvo el resultado. La primera de ellas un mano a mano cuando el partido estaba 0 a 0 que pudo cambiar la historia.

Colón se puso arriba en una pelota quieta con el centro perfecto del Pulga Rodríguez y el gran anticipo de cabeza de Alexis Castro. Parecía que con el resultado a favor se le facilitarían las cosas al Sabalero pero nada eso sucedió ya que nunca logró neutralizar al rival fue un equipo largo que no logro presionar ni achicar hacia arriba y dejó jugar a voluntad al rival.

Talleres llegó al empate por intermedio de Franco Fragapane, quien aprovechó un despeje de Burián luego de un centro rasante y el exUnión de zurda empujó el balón para el merecido empate.

Colón se sostuvo solo por Burián, quien tapó al menos cuatro remates que tenían destino de gol. El gran negocio del Sabalero en el primer tiempo fue estar empatando luego de ser superado a lo largo de toda la primera etapa jugando muy mal. A esa altura no perdía el partido y eso era lo más destacado.

En el segundo tiempo no pasó absolutamente nada frente a los arcos, Colón le cedió la pelota a Talleres y el equipo cordobés no tuvo el desequilibrio del primer tiempo por eso el Sabalero lo controló mejor. Rápidamente fue expulsado Meza y parecía que el partido se le iba a complicar aun más pero 11 contra 10 se paró mejor en defensa y no sufrió sin llegar al área rival pero al menos forzando la definición en la serie desde los 12 pasos.

Luego promediando el segundo tiempo Mauri se fue expulsado por una dura infracción a Lértora y el partido se equilibro aun más pero sin peligro frente a los arcos. Así transcurrió el segundo tiempo entre la falta de argumentos de Talleres y el conformismo de Colón, quien siempre tuvo como objetivo llegar a los penales.

Y en la serie desde los 12 una vez mas apareció Burián para calzarse el traje se superhéroe y meter a colon en semifinales. El arquero sostuvo el resultado en el primer tiempo y en la serie de penales le tapó el remate a Pérez para encaminar la serie y que definió el Pulga a pura jerarquía con una gran definición.

Sin jugar nada bien Colón está a dos partidos de consagrarse por primera vez en su historia. Y está claro que se trata de una chance histórica para el Sabalero que tiene mucho por mejorar pero tiene ese aura en la definición desde los 12 pasos que por momentos lo hace imbatible.

Síntesis

Colón 1 (5): 1-Leonardo Burián; 33-Facundo Garcés, 2-Bruno Bianchi y 40-Rafael Delgado; 21-Eric Meza , 29-Rodrigo Aliendro, 14-Federico Lértora, 11-Alexis Castro y 3-Gonzalo Piovi; 10-Luis Rodríguez y 19-Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez.

Talleres 1 (3): 1-Marcos Díaz; 14-Nahuel Tenaglia, 2-Rafael Pérez, 4-Pedro Hincapié y 15-Enzo Díaz; 16-Francis Mac Allister, 8-Juan Méndez y 21-Ángelo Martino; 28-Carlos Auzqui, 18-Michael Santos y 20-Franco Fragapane. DT: Alexander Medina.

Goles: PT 13' Alexis Castro, de cabeza (T); 25' Franco Fragapane (T);

Cambios: ST 8' Facundo Mura x Morelo (C); 15' Joel Soñora x Mac Allister (T) y José Mauri x E. Díaz (T);

Expulsados: ST 5' Meza (C); 22' Mauri (T).

Arbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Brigadier López.

Fuente: Uno Santa Fe