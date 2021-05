Un ministro apuntó contra Juntos por el Cambio: “El rumbo que plantea la oposición no figura en ningún lugar del mundo”

Gabriel Katopodis cargó contra la Juntos por el Cambio. “El rumbo que plantea la oposición no figura en ningún lugar del mundo”, aseguró una de las personas de más confianza de Alberto Fernández en el gabinete nacional. Además, explicó los avances en las obras públicas relacionadas con la pandemia como la construcción de hospitales.

El ministro de Obras Públicas reconoció que “se perdió tiempo muy importante” especialmente “cada semana que discutimos clases presenciales”. Según el ex intendente de San Martín la discusión planteada por Horacio Rodríguez Larreta corrió de la discusión lo importante “que era como bajar la circulación”. Además, repartió fuertes críticas para Mauricio Macri.

Gabriel Katopodis explicó lo fundamental que resultaron las obras de hospitales modulares construidos en todo el país, pero especialmente en el conurbano bonaerense: “En cada ciudad donde construimos hospitales modulares cada uno sumó 24 camas de terapia intensiva y 50 de terapia intermedia eran localidades con 4 o 5 camas de terapia intensiva, multiplicamos por 5”.

Se preguntó: “¿Qué hubiese pasado en Argentina si no se hubiesen construido los hospitales, ampliado terapia y realizado una inversión extraordinaria?”. El ministro reconoció que no fue una decisión “simpática” el anunciar un confinamiento estricto durante 9 días, pero “elegimos al presidente para que nos cuide a los argentinos, no para que los conforme a todos”.

“El ex presidente Mauricio Macri se fue de vacaciones a Europa en la primera ola y en la segunda ola se fue a vacunar a Miami, desde ahí les dijo a los docentes que tenían que hacer, eso propone la oposición”, sostuvo Katopodis. Además, también señaló que la oposición trató “meter en un chiquero” a la ciudadanía pero que la respuesta de la sociedad fue “con mucha templanza”.

Con información de www.elintransigente.com