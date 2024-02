¿Por qué Patricia Bullrich le negó la cárcel federal de Coronda a Maximiliano Pullaro?

La decisión del ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich de rechazar la oferta realizada por Maximiliano Pullaro para hacerse cargo de la cárcel federal de Coronda no cayó bien en el gobierno provincial. No solo por las formas -en Santa Fe dicen que no hubo una respuesta institucional-, sino por las consecuencias: aunque en Nación aseguran que “no le falta mucho” y desmienten ruidos en el vínculo con sus pares santafesinos, en la Casa Gris hay lamentos porque insisten en que “en una semana” podrían tenerla en funciones.

En diálogo con Letra P, el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, explicó los motivos que fundamentaron la negativa: “Es una cárcel federal, fue construida con fondos federales y la vamos a ejecutar”, dijo el funcionario, quien contó que la cárcel está terminada en un 97%, pero que “el gobierno anterior hizo un desastre, hay que hacer redeterminaciones” (de precios). Sin embargo, sostuvo que para terminarla falta “un plazo corto porque no le falta mucho”. Además, informó que ya tienen reclutado “alrededor del 80% del personal necesario” para operar el centro penitenciario.



Otro motivo fue el de la sobrepoblación, una de las razones por las que en Santa Fe estaban interesados en operar el penal. “El problema de cupo es general, todos estamos muy cortos”, apuntó Curi, que igual aclaró que el centro de detención “será para población carcelaria de Santa Fe”, con prioridad para los casi 700 presos federales que hoy están en penales provinciales y los que están en establecimientos federales en territorio santafesino que no están diseñados para alojar presos. Un ejemplo de esto es la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el Aeropuerto de Rosario.

Sobre ese tema, surge un contrapunto: según explican en Santa Fe, la capacidad habilitada de la cárcel es algo menos de 500 plazas, siempre y cuando se utilice el criterio del Servicio Penitenciario Federal, más estricto en cuanto a la cantidad de internos habilitados por espacio. Los criterios que impone la nueva ley provincial de ejecución penal -“más flexibles”, aseguran- permitirían alojar en el centro penitenciario federal de Coronda "más de mil seguro".

“La sobrepoblación de ellos es menor porque descargan en el sistema provincial”, se quejan en el gobierno santafesino, que hizo chicle las cárceles provinciales para cumplir con el objetivo estratégico de sacar los presos de las comisarías.

Sin embargo, tanto en la Casa Gris como en la casona que el ministerio de Seguridad ocupa en el barrio porteño de Recoleta no quieren escalar la disidencia. En Santa Fe, eligieron no hablar del tema públicamente y solo hicieron conocida su postura en off the record.

En Buenos Aires, Curi aseguró que “el planteo se evaluó y se decidió”, pero que siguen “trabajando juntos, no hay un contrapunto”. “Estamos orientados hacia el mismo lugar, es lo mismo quién lo haga”, sostuvo el funcionario, bajándole el tono al asunto.

Con informacion de Letra P.