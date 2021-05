Fiscal Lema, métame preso, por que yo también le quiero decir algunas cosas a Perotti

La Fiscal Lema, que con tanta celeridad actuó cuando una persona insultó al Gobernador Omar Perotti por las redes sociales, poniendo en funcionamiento el carísimo aparato judicial por una cuestión casi insignificante, podría comenzar ya actuar en mi contra, ya que le advierto que en cuanto me lo encuentre al Gobernador Perotti le voy a solicitar que me escuche y le voy a decir lo que pienso de él y de su pésimo manejo de la pandemia.

Le voy ahorrando trabajo fiscal Lema y dígame cuando me quiere indagar, ya que a Perotti le quiero decir que es si duda alguna el peor gobernador que haya tenido la provincia de Santa Fe, también le voy a decir que es un inepto para el cargo que ocupa y que en pandemia se vio su peor rostro.

Quiero encontrarlo a Perotti y decirle que privilegió otras cuestiones y no la salud de los ciudadanos, haciendo política barata y pensando en las próximas elecciones más que en el desastre sanitario que hoy vive Santa Fe.

Métame preso señora fiscal, por que le voy a decir a Perotti que tengo muchas dudas de su accionar y que hay actos que parecen tener una ligadura total con la corrupción, como la plata que la provincia destinó para hacer en Rafaela una rotonda innecesaria que para lo único que sirve es para beneficiar al grupo económico Bazar Avenida, en ves de comprar con esa plata camas y respiradores. 15 millones se destinaron señora fiscal y quizá ahí sea en donde usted deba investigar.

Si quiere Fiscal Lema me presento ya mismo, por que si me lo encuentro a Perotti le voy a decir que Lara pasó nueve horas tirada en el piso de un hospital en la provincia que gobierna antes que le asignen una cama, y que ni él ni ninguno de sus funcionarios hicieron algo para aliviar a esa joven que solo pedía una cama, lo que me da una vergüenza ajena total y me lleva a pensar que la clase política que nos gobiernan está compuesta por auténticos "hijos de puta" que no merecen tener el más mínimo respeto de nadie.

Si quiere Fiscal Lema me va ya "pintando los dedos", por que quiero decirle a Perotti que el sistema judicial de Santa Fe está plagado de funcionarios con una total y absoluta falta de idoneidad y sentido común, que se "mean en la cama" cuando hay algún funcionario con relativo poder como él, pero que cuando enfrente tienen a un ciudadano común , alguien que padece las arbitrariedades de esos supuestos poderosos, aplican todo el peso de la ley como si se trataría de criminales de Lesa humanidad. En una palabra, funcionarios impiadosos con los pobres y genuflexos con los poderosos, o como decíamos en el barrio, "cagones" con los poderosos y "gallitos" con los más débiles.

Si quiere pídame perpetua fiscal Lema, por que si lo veo a Perotti, le voy a decir cara a cara que muchos de los muertos por Covid o con Covid que tiene Santa Fe, son por responsabilidad de él y su equipo de salud, verdaderos inútiles e inescrupulosos que si existiera una justicia honesta y verdadera , quizá ya estarían presos, y no un pobre tipo que por las redes descargó toda su indignación e impotencia. En el barrio a esa gente le decíamos "hijos de puta", la investidura me inhibe de usar esa expresión, por lo que quédese tranquila, le voy a decir inepto, pero si quiere fiscal Lema, intérprete a su antojo la justicia y me encierra un rato, va a ser difícil que me calle, pero usted puede quedar bien.

Por último fiscal Lema, le aconsejo me de cadena perpetua, por que, esto no se lo voy a decir a Perotti y si a usted, creo que, con su accionar perdió la más absoluta objetividad que un funcionario judicial debe tener y dejó de ser digna para ostentar el cargo que ocupa.