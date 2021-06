Damián Betular habló sobre la fama que consiguió al ser jurado de MasterChef: “Mi mamá me manda stickers con mi cara”

Sin dudas, uno de los más beneficiados dentro de MasterChef Celebrity -además del futuro campeón- es el de Damián Betular. A diferencia de sus compañeros de jurado, el chef del ejecutivo del Palacio Duhau no tenía gran exposición.

Sin embargo, a partir de su aparición frente a cámara, Betular se volvió uno de los personajes más queridos dentro del reality. Tanto por los participantes como la audiencia. Su característica y forma de ser a la hora de dar consejos o probar los platos le han valido caras y gestos dignos de los mejores stickers de WhatsApp. Tal es radical salto a la fama obtenido que en declaraciones radiales habló al respecto.

Lo que llevó a hablar a Damián Betular sobre su salto a la fama fue una situación que le tocó vivir hace unos días cuando estaba llegando al Palacio Duhau, ubicado en la Av. Álvear en pleno Recoleta. “Hoy me pasó que veía caminando para el hotel y agarré una salida de colegio y casi tengo que salir corriendo”.

Así como contó esa situación, el prestigioso chef dice que no importa si está con barbijo, gorro o buzo, igualmente lo reconocen. “Por ahí estoy en la cola del ‘chino’ de casa, digo algo y la persona adelante me dice ‘te reconocí por la voz’”, añadió entre risas.

Es en ese sentido que Betular habló sobre lo que fue ese impulso de fama en su vida personal y profesional. A diferencia de Donato De Santis y Germán Martitegui, él contó que nunca fue una persona de tele sino que trabaja en los subsuelos como cualquier pastelero.

Pero no hay dudas que la cámara lo terminó adorando y tanto es así que ha sido protagonista de varios momentos donde, sus caras, terminaron siendo convertidas a stickers de WhatsApp y contó que tanto su papá como su mamá le mandan de esos.

“Mi papá se comunica conmigo con emojis míos. Mi mamá me mandó uno... una vez le dije al director ‘te amo’ y ahora ella todos los días me dice ‘¿cómo estás hijo, todo bien?’ y me manda ese sticker”.