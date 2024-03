El angustiante momento que atravesó Barby Franco luego de dejar a su hija Sarah en el maternal

Esta semana, Barby Franco y Fernando Burlando empezaron una nueva etapa de sus vidas desde la llegada de Sarah, la hija que tienen en común. Nuevos desafíos que tienen como protagonista a la pequeña que el 15 de diciembre cumplió un año, ya que comenzó el maternal, con todo lo que eso implica.

Hablamos de un momento complejo, de mucha angustia del menor. Porque se despega de sus padres y también queda en manos de gente con la que no se relacionaba, personas ‘nuevas’ que aparecen. En un proceso para ellos y para los progenitores, y un claro ejemplo es Barby, que relató su vivencia.



“Día lluvioso pero vinimos al jardín”, comenzó la influencer y luego desarrolló lo que la descolocó: “Día tres… Me agarra una angustia porque estamos en el proceso de adaptación y ya se quedó sola”.



Se ve que se sintió cómoda con el espacio, con los juegos y compañeritos, y no necesitó más. “Tipo, me dijo: ‘Chau mamá, chau’. Y se quedó sola. Tengo una angustia, estoy acá, atrás del vidrio, obviamente mirándola pero no sé, estoy angustiada”.

Ante esto, con Fernando Burlando se fueron a tomar un café por ahí cerca, para esperar el momento de retirarla. Al abogado se lo vio más canchero, de hecho, le preguntó por qué se sentía así, y le contestó: “Porque se quedó sola”.

