Isabel Macedo reveló la postura que tomó su marido cuando quiso volver a trabajar: “Nunca existió la charla”

Desde que conoció a quien luego sería su esposo, Juan Manuel Urtubey, Isabel Macedo muestra en sus redes sociales y en las entrevistas que da lo feliz que es con la familia que formó hace años.

Durante su visita a Noche al Dente, la artista se atrevió a hablar de la interpretación que hace de Margarita, el personaje que la llevó a viajar a Uruguay y a España por unos meses.



Al ser consultada por Fer Dente sobre cómo hace para trabajar y movilizarse con sus dos hijas, Isabel y Julia, y su marido, ella explicó: “Tengo un marido muy piola, es muy buen compañero, además de lo amoroso que es”.

“Nunca ni siquiera existió la charla, él me dijo ‘nos vamos a ir a donde te tengas que ir a trabajar y vamos a estar todos bien’, de hecho, que yo me iba 13 o 14 horas de casa y las chicas no estaban acostumbradas. Isabel iba a un colegio en Salta hasta las 12 del mediodía y en Uruguay era hasta las cuatro de la tarde con compañeros nuevos”, remarcó.

“Lo pudimos resolver muy bien, nos manejamos bien”, resaltó y luego dijo: “Para mí lo más importante es el amor, entonces mientras las chicas estén bien cuidadas y nosotros seamos felices cada uno con lo que hace, ese equipo va a funcionar”.

La artista contó que no se imaginaba poder volver a trabajar tras tener a sus hijas, ya que en el pasado su profesión le demandaba mucho tiempo: “Soy muy obsesiva con tratar de hacerlo lo mejor posible y estar preparada para poder encarar cada personaje, entonces me parecía que eso no entraba en ninguna parte”.



Isabel remarcó que se dedicó mucho a la unión de su familia ensamblada, pero que el político le insistió siempre para que no deje el trabajo, a pesar de que ella prefirió mantenerse un tiempo alejada.

