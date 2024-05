La China Suárez se sintiría traicionada por Ángela Torres, quien blanqueó su noviazgo con Rusherking: "Falta de códigos..."

Luego de varios rumores, Ángela Torres y Rusherking blanquearon su noviazgo en la cena de gala de Luis Miguel, en la Rural, donde anunciaron su primera canción juntos. Sin embargo, un escándalo en puerta se desató en los últimos días. De acuerdo con una información que trascendió, la China Suárez, exnovia del cantante santiagueño, se sentiría traicionada por la cantante, a quien habría acusado de "no tener códigos".

Así empezó el romance entre Ángela Torres y Rusherking



Aunque muchó se habló de una reconciliación entre la China (32) y Rusherking (23), el artista volvió a apostar al amor de la mano de Ángela (25). La nueva pareja cayó bien en el mundo del espectáculo y en sus fanáticos, pero no así en la actriz por un particular motivo.



"Estamos bien, en pareja, de novios y estamos juntos. Tenemos un compromiso el uno con el otro. Es un gran compañero", había destacado Torres en una entrevista con "Agarrate Catalina" (Once/Diez Radio de la Ciudad). Al poco tiempo, se especuló sobre un posible enojo de parte Suárez, que fue confirmado por la propia joven a raíz de un gesto que tuvo: "Creo que me tiene bloqueada", reveló.

Ahora, fue Pochi de "Gossipeame" quien contó el trasfondo de la interna entre ellas. "Me cuentan de buena fuente que Suárez hubiera esperado al menos un mensaje de su parte. La bloqueó por falta de códigos y porque siente que, por lo mismo, a ella la hubieran matado", detalló la especialista en farándula en las redes sociales.

Cabe recordar que la China Suárez, quien fue vinculada con el novio de María Becerra, y Ángela Torres fueron compañeras de elenco en el mundo de la actuación en más de una oportunidad. "Solamente vos", la tira de Pol-ka en 2013; y la película "Los padecientes" (2017), fueron algunos de los trabajos que realizaron juntas.

Fuente: Diario Show