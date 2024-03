Qué dijo Marley sobre la operación urgente que tuvo su hijo Mirko: "Fue muy valiente"

Marley realizó un posteo a través de sus redes sociales vinculado a un hecho que lo tuvo muy preocupado durante unos cuantos días. Se trata de la operación urgente a la que tuvo que ser sometido Mirko, su hijo de 6 años, por lo que en la publicación hecha en Instagram explicó qué problema de salud arrastró y cómo se encuentra después de la cirugía.

El sábado 16 de marzo, Marley utilizó su cuenta de Instagram para publicar una imagen junto a su hijo Mirko, pero no fue un posteo casual. Es que el conductor de Telefe reveló que su hijo de 6 años tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por un problema de salud detectado días atrás. "¡Hoy fue un día larguísimo y de muchos nervios! Vengo durmiendo mal hace días por esto pero todo salió muy bien", expresó dando tranquilidad.

Mirko no escuchaba bien porque tenía moco en los oídos y es por eso que tuvo que ser operado de adenoides y amígdalas. "Fue muy valiente y ahora ya estamos de reposo en casa. Muchas gracias a la doctora DeMarchi, a todos los doctores, anestesistas y enfermeras y personal del MaterDei, y a mi amiga que vino 7 de la mañana a hacer el aguante y ayudar con terapia de láser", remarcó Marley.



De esta manera, la cirugía salió de la mejor manera y el actual conductor de Por el mundo detalló cómo se encuentra su hijo después de esta situación. "Mirko a full con helado, gelatina y ya está escuchando mejor. Y a todos sus amiguitos de la escuela que le mandaron mensajes de cariño y recuperación: ¡Gracias!", concluyó Marley.

El tenso cruce de Marley con un periodista en la entrada de un teatro: "Como loco

Marley fue protagonista de un tenso encuentro con un periodista a la salida de un teatro en Uruguay y quedó escrachado por cámaras que filmaron lo sucedido. La reacción de las redes ante el "choque" del conductor de Por el mundo y un cronista ofendido.

En un video de casi dos minutos difundido por el portal Farándula Show y reposteado por la cuenta @elejercitodeLAM puede verse la salida del público que asistió a la obra Piel de Judas, la obra teatral legendaria de Susana Giménez con la que se retira de los escenarios, y como un periodista interceptó a Elizabeth "La Negra" Vernaci para hacerle preguntas. Tras las excusas de la conductora para no dar declaraciones, la cámara enfocó a Marley, que entró de forma intempestiva y chocó al cronista.

El cronista intentó saludar al papá de Mirko pero este lo chocó y luego terminó en el suelo, provocando que "La Negra" alzara la voz. "¿Qué pasó?”, exclamó la conductora al ver a su amigo en el suelo y al cronista, micrófono en mano, reptando para conseguir una nota. “Se me salió el zapato. No pasa nada”, explicó Marley, con su humor característico y restándole importancia a la situación.

“Estabas como loco. ¿Qué pasó? No estuvo bueno, en serio te digo. Parecía un chiste. No sé qué pasó”, lo confrontó el periodista, visiblemente molesto con la reacción de la figura de Telefe. "Me estabas empujando", agregó. "Me tropecé", siguió Marley, yéndose del recinto. No conforme con las respuestas, el periodista siguió al conductor que volvió a negarse a hablar, ya con una señal de enojo en su rostro. "Son pesados", se oyó decir a Vernaci de fondo, en referencia a los periodistas que estaban en el lugar buscando entrevistas.

Fuente: Diario Show