Julieta Poggio reveló detalles inéditos sobre la relación que tuvo con Marcos Ginocchio

Julieta Poggio, una de las favoritas de la edición anterior de Gran Hermano y finalista junto a Marcos Ginocchio y Nacho Castañares, reveló que tuvo un romance con el último ganador del reality. Esto sucedió después de que todos los televidentes los "shippearan" durante toda la competencia, y la relación se hizo realidad fuera de la casa.

La modelo recientemente participó en una entrevista con María Laura Santillán para Infobae, en la que habló sobre su carrera, el reality y también tuvo tiempo para abordar el tema del amor. Durante la entrevista, la finalista de Gran Hermano compartió algunos detalles inéditos sobre su relación con el salteño.

“¿De qué me voy a querer colgar si yo también soy parte de la historia?.... Era un código entre nosotros que se respetó en su momento porque no queríamos que se pinche o que nos hagan preguntas”, comenzó la actriz sobre el romance que tuvo con el salteño. “Yo lo conté cuando lo sané. Ya está, fue algo que viví, que me pertenece y que puedo hablar libremente porque es parte de mi historia también”, siguió la actriz.

Julieta Poggio habló sobre su breve relación amorosa con Marcos Ginocchio y reconoció que "fue difícil también esa etapa”, pero también pensó que podrían haber crecido estando juntos. “Porque él nunca dijo su parte, él es más reservado, no le gustan los medios, entonces deben pensar que lo invento”, cerró la actriz sobre su romance con el salteño.

