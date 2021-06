Alejandra Maglietti confesó por qué se cambió el nombre: “piensan que me quiero olvidar de lo que viví en Formosa”

Por primera vez Alejandra Maglietti contó en su cuenta de Instagram, a qué se debió el cambio de nombre cuando vino a trabajar a Buenos Aires.

Un usuario le consultó en la red social, por qué no usaba el nombre con el que había nacido y que siempre utilizó en Formosa.

Alejandra Maglietti le propuso a sus seguidores que le manden preguntas a través de las historias de Instagram que ella se encargaría de responder todo, y así fue.

“Por qué no te dejaste el nombre Ayelén como te conocían en Formosa”, le consultó uno de los seguidores.

Y ella respondió: “Buena pregunta, todos piensan que me quiero olvidar de lo que viví en Formosa. Nada que ver. No me entendían”.

Cuando vine acá yo decía Ayelén y no me entendía nadie. Entonces, tuve que usar Alejandra y quedó ese nombre solo por eso”, se justificó la panelista de Bendita.

Si bien Alejandra Maglietti nació en Resitencia, provincia de Chaco, desde muy chica se mudó con toda la familia a Formosa. Y cuando decidió venirse a Buenos Aires, al arribar a la Ciudad, dejó de utilizar el nombre que figura en su documento.

Hace algunos días la modelo, abogada y periodista se convirtió en noticia al confesar en el programa de Leandro Rud que se emite por El Nueve, que había sido una muy buena decisión separarse del futbolista Jonás Gutiérrez.



Y agregó: “Me estoy dedicando mucho más a mi trabajo. No digo que una pareja te quite energía. Pero, sin embargo, cuando estás con alguien que se dedica al deporte, y todo lo que eso conlleva, hay una cuestión en donde pareciera que hay uno que es más importante que el otro en la pareja”.

Por su parte, el deportista confesó en Mitre: “La realidad es que uno va atravesando los años y se va encontrando personas en el camino para ciertos momentos. Todos los años que estuvimos fueron muy lindos, después el camino nos separó”.