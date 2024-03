Yuyito González reveló contundente un dato sobre Guillermo Coppola, su expareja y el papá de su hija: "Maradona fue un factor importante en nuestra separación"

Yuyito González fue pareja de Guillermo Coppola y por ese motivo, es protagonista de la ficción 'Coppola, el representante'. La conductora habló acerca de su personaje en la ficción y una escena polémica en la que el representante le habría pedido que no continué con su embarazo.

“La escena del embarazo fue un shock la verdad que sí. Fue una especie de golpe, un shock que recibí porque la realidad nuestra fue absolutamente todo lo contrario. No fue así directamente", expresó en Intrusos

Lo que más le interesaba a la exvedette son las repercusiones en la hija que tiene en común con Coppola: "Bárbara está por encima de la serie. Ella no está para nada mal, ella me tranquilizo a mí. La escena me la contó Laura Ubfal, yo estaba en el supermercado. Y cuando llegué a mi casa, la verdad que lloré porque me dolió, me hizo mal. Estaba Brenda conmigo, entonces le habló a Bárbara y le dijo: "decile a mamá que se quede tranquila, que no pasa nada".



Guillermo Coppola y Yuyito en su juventud

Fue así que la conductora le trató de explicar a su hija que la escena no tenía nada que ver con lo que ocurrió en la realidad: "Yo intentando decirle a mi hija, 'vos sabes que las cosas no son así'. Y ella me dijo, "mamá yo sé cómo son las cosas, yo sé nuestra realidad. Sé cómo es papá, como me ama papá, como sos vos".

Luego el periodista le preguntó si Diego Maradona tuvo algo que ver en la separación con Guillermo Coppola: "Y fue un factor importante, yo no diría que el único, yo que sé, tal vez nos terminábamos separando por otra cosa".

Fuente: Pronto