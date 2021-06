Melconian explicó por que no hubo "explosión cambiaria"

El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, aseguró que si "no hubo una explosión cambiaría" fue por la "santa soja" porque sino la economía hubiera "volado por el aire". "Argentina tiene que encontrar la fórmula para volver a crecer", aseveró.

"¿Qué evitó una explosión cambiaria y financiera en Argentina? La santa soja. Si no venía la santa soja o el regalo de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI, volaba por el aire esto. No es política, ni slogan, ni ganas de hacer despelote. Esto es así", aseguró el ex presidente del Banco Nación.

En cuanto al acuerdo con el FMI dijo que la pregunta es "después qué va a venir" porque "Argentina tiene que encontrar la fórmula para volver a crecer. La crisis viene desde 2011. No crecer en términos económicos es estar en crisis", indicó.

Melconian remarcó que el gobierno de Alberto Fernández eligió "no pagar", pero no defaulteando sino "con acuerdos y pateando para adelante".

Sobre el reparto de DEGs por 4,300 millones de dólares, Melconian aseguró: "Es el Loto: nos regalan una botella de whisky y vamos al cumpleaños del Fondo con la misma botella. Entre diciembre y enero se terminó la joda y te van a querer decir: “¿querés firmar o no querés firmar?".

Con información de www.ambito.com