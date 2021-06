«Necesitamos normalizar cuanto antes este bochorno»: fuerte defensa de un diputado oficialista sobre la ley del Ministerio Público

Rodolfo Tailhade se refirió a la ley que busca introducir cambios en el Ministerio Público y afirmó: «Yo diría que todavía tenemos un camino por recorrer». En ese sentido, precisó: «Faltan un par de negociaciones pero esto es clave» y en una clara crítica a la oposición, aseguró que la idea de aprobar la norma «sigue firme», «aunque algunos vengan con el versito de que esto no es parte de la agenda».

Este martes, en diálogo con Pablo Duggan en el programa Buenos Vecinos de Radio 10, el legislador volvió a hacer hincapié en que se trata de una ley «clave», ya que según sostuvo, «cualquier cuestión vinculada a la calidad de vida de una sociedad tiene que ver con la Justicia y con la Procuración». Por lo tanto, aseveró: «Necesitamos normalizar cuanto antes este bochorno».

Al ser consultado sobre si es cierto que hay un fiscal que trabaja desde Miami y según indicó el periodista, «sus conexiones desde Estados Unidos generaron un colapso en el sistema», Tailhade indicó que la información era cierta y subrayó: «Los privilegios de esta gente no terminan nunca». Acerca de este hecho en particular, manifestó: «Un fiscal, Marcelo Retes estuvo un mes en Estados Unidos y no pidió licencia ni autorización para irse del país».

En esa línea, remarcó: «No solo él, hay varios fiscales en el exterior» y acto seguido apuntó contra el actual procurador. «(Eduardo) Casal nos dice que estaban haciendo una actualización y el sistema no lo comprendió y entendió que era un ataque exterior», indicó y aseguró: «Para mí hay que hacer una auditoría informática porque yo no le creo nada a Casal. Es muy pobre la explicación».

«Además es inverósimil», subrayó y agregó: «Me parece mucho más razonable pensar que como hay muchos fiscales trabajando bajo esta modalidad, seguramente fue esa la razón por la que estuvo 48 horas sin sistema el Ministerio Público». Por otra parte, se pronunció sobre los dos diputados, Mónica Frade y Martín Grande, que acorde con Tailhade, estuvieron «promoviendo el dióxido de cloro» y conto que ambos se encuentran imputados.

Con información de www.elintransigente.com