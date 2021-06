Todesca Bocco: "El Gobierno tiene un plan económico que no le gusta a la oposición"

La Vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, apuntó contra las críticas de la oposición que aseguran que el Gobierno no tiene un plan económico. "Cuando dicen 'no hay un plan' es porque no es el plan que ellos quieren", cuestionó.

"Nuestro plan económico siempre fue el mismo, la producción, el empleo como pilares fundamentales, cuando dicen que no lo hay es porque no es como ellos quieren", sostuvo Todesca Bocco en declaraciones a "Mañana Sylvestre" en Radio 10.

"Temas sencillos no hay, pero no debemos dejar que la oposición instale que no tenemos un plan", remarcó.

"El Gobierno anterior decía que bajaba los impuestos a los sectores mas concentrados y bajaban los gastos en educación, ciencia y tecnología. Nosotros creemos que es totalmente diferente, creemos que los impuestos tienen que aumentar de a poco y para eso trabajamos", afirmó la funcionaria.

Consultada sobre la inflación de mayo, que Indec ubicó en 3,3%, la Vicejefa de Gabinete afirmó: "Vimos en el mes de mayo una desaceleración de la inflación respecto al mes anterior. Somos conscientes del problema de la inflación, no es sencillo. Entendemos que vamos a ir desacelerando la inflación, nosotros nunca vendimos espejitos de colores".

Todesca Bocco aseguró que "este año la Argentina va a crecer". "Eso se está notando en algunos sectores a pesar de que todavía es heterogéneo, pero vamos a crecer y eso se va a sentir", señaló.

En la misma línea, sostuvo que hay que "superar la segunda ola de la pandemia para que el crecimiento que estamos teniendo se vea aun mas".

Respecto al conflicto con los productores por los precios de la carne, la funcionaria señaló: "No me quiero anticipar porque están los compañeros y compañeras afinando detalles, pero me parece que se va encontrando una solución".

En otro orden de temas, Todesca Bocco fue consultada por una reforma del sistema de salud, y consideró sobre el tema que "el sistema de salud argentino tienen problemas de financiamiento y disparidad en la calidad de la atención".

Finalmente y con respecto a los precios, la vicejefa de Gabinete dijo: “Tenemos una y mil mesas abiertas para que cada sector venga con sus números y poder discutirlo todo. Pero lo que no puede pasar es que todo un esfuerzo del sector productivo, se vaya por la canaleta de la inflación”.

Con información de www.ambito.com