¿Se viene un mega frente opositor?: José Luis Espert habló de la estrategia para enfrentar a Axel Kicillof

Después de mostrarse junto a Horacio Rodríguez Larreta de cara al armado electoral de las legislativas, el economista liberal José Luis Espert busca mantener distancia y alega que los encuentros con Juntos por el Cambio son parte de una estrategia opositora. “Con (Mauricio) Macri nos une el espanto hacia (Axel) Kicillof y no el amor”, manifestó el excandidato a presidente, quien también reafirmó que estudian hacer un “mega frente opositor”.

“Se está hablando de armar un megafrente opositor sólo en la provincia de Buenos Aires dado el enemigo que se tiene enfrente, que es Kicillof”, precisó y descartó que sea una interna de Juntos por el Cambio. “Sería para dirimir quien es el mejor opositor a Kicillof, pero está verde que una palta. Hoy es 50% si y 50% no”, amplió el titular de Avanza Libertad en declaraciones a Radio Continental.

El titular del partido Avanza Libertad reconoció que ya tiene lista candidatos propios para competir en los 135 municipios de la provincia pero “sí llama un frente opositor sería mejor” para dar una “señal clara” de que pueden pelearle las elecciones a La Cámpora. No obstante, reconoció que se sumaría “si estamos nosotros adentro” porque son la alternativa “de políticas que ya fracasaron”.

Por otro lado, no dejó pasar el momento para cuestionar la política económica que impulsa el Gobierno nacional de Fernández, aunque también alegó cuestionamientos a Cambiemos. “Argentina está equivocada en lo que está haciendo, hacemos todo mal. Si hacemos dos o tres cosas razonables nos iría bárbaro”, manifestó y señaló que ninguno de los últimos 6 planes económicos dejó resultados positivos.

En este sentido, planteó que para no “romperle el bolsillo a la gente” deben impulsar mayor competitividad empresarial y remarcó que es preciso proteger a la industria nacional con un “sistema impositivo razonable”. “Por último, hay que reformar las leyes laborales. Hoy tenemos más de seis millones de trabajadores en negro, no entiendo como la gente no sale a la calle a reclamar”, precisó.

Con información de www.elintransigente.com