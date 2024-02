Con diversos proyectos, diputados opositores presionan al Gobierno para que siga pagando el incentivo docente

Diputados fue el escenario de una gran derrota del oficialismo este verano, en las sesiones extraordinarias que terminaron con la ley ómnibus volviendo a comisión, y la nueva decisión del presidente Javier Milei de no convocar a la paritaria salarial docente y de no girar a las provincias el Fondo de Incentivo Docente (FONID), un componente crucial del sueldo de los maestros, ha hecho que de nuevo en Diputados los sectores opositores intenten bloquear esos planes libertarios de "ajuste".

Con el inicio de clases se vea comprometido, por la efervescencia docente en múltiples distritos ante esa movida del Gobierno nacional, varios bloques de la oposición en la Cámara Baja presentaron propuestas para restablecer el FONID, que se venía renovando cada vez que vencía, y exigir su "urgente tratamiento" una vez que comience el período de sesiones ordinarias el próximo 1° de marzo.

Esas propuestas son impulsadas por los bloques de Unión por la Patria, el radicalismo y Hacemos Coalición Federal. Para el oficialismo, existe el riesgo de que estas fuerzas políticas, al coordinar un texto conjunto, cuenten con una mayoría suficiente para su aprobación en el recinto legislativo.

Si los partidos libertarios, en alianza con Pro, intentan retrasar el tratamiento mediante la no convocatoria a las comisiones correspondientes —cabe destacar que la mayoría aún no están conformadas—, la oposición podría aprobarlo con dos tercios de los votos sobre tablas, es decir, sin necesidad de un dictamen previo.

La característica principal de los proyectos presentados hasta el momento es la extensión de la vigencia del Fondo de Incentivo Docente (FONID), cuya validez expiró el último día del año anterior.

El diputado radical Julio Cobos, respaldado por un grupo de legisladores de su bloque, sugiere prolongarlo por cinco años adicionales. Esta misma duración es propuesta en el proyecto del representante de Unión por la Patria, Ariel Rauschenberger, de la provincia de La Pampa, respaldado por todos los miembros de su bancada.

La diputada Margarita Stolbizer, representante de Hacemos Coalición Federal, plantea la permanencia del Fondo de Incentivo Docente (FONID) hasta que se promulgue una nueva ley de coparticipación o se alcance un acuerdo fiscal entre el gobierno nacional y las 24 jurisdicciones, que garantice la continuidad de este fondo.

"Enfrentamos una situación crítica que demanda una respuesta inmediata", argumentó Stolbizer en su propuesta, donde advirtió que la determinación del Gobierno de detener las transferencias de este fondo a las provincias "plantea una amenaza significativa al piso salarial docente y genera inquietud en el ámbito educativo a nivel nacional".

El Poder Ejecutivo optó por interrumpir la transferencia de estos fondos a las provincias, a pesar de estar contemplados en el presupuesto. De acuerdo con los datos oficiales de ejecución presupuestaria, aunque se comprometió el envío de casi $47 mil millones, lo que representa una disminución real interanual del 16.6%, hasta el momento solo se transfirieron $12 millones en total para todo el país.

"La educación es una responsabilidad provincial", fue el argumento que esgrimió el ministro del Interior, Guillermo Francos, ante el reclamo de los ministros de Educación provinciales. El funcionario señaló que desde la creación del FONID en 1998 "tuvo altos y bajos, pero terminó el 31 de diciembre". "No había ninguna norma que estableciera que ese fondo seguía a partir del 1 de enero. No va a haber transferencias al Fondo de Incentivo Docente porque no hay norma que lo habilite", enfatizó.

Réplicas opositoras

El radicalismo restó importancia a este argumento al señalar que la asignación del FONID está incluida en el presupuesto para el año 2023, que el Poder Ejecutivo extendió para el presente año. "Sin embargo, a la fecha no se han transferido las mismas a las provincias, ni se ha dictado la decisión administrativa modificando las partidas", respondió Cobos.

Stolbizer advirtió que si bien los fondos están incluidos en el presupuesto, si el Gobierno los retiene y no los transfiere a las provincias, "implica que se usarán para otros fines". "Ello se agrava con la crisis en el financiamiento educativo. La ola de protestas en distintas provincias refleja la amenaza que esto representa para el inicio de clases, ya que el FONID constituye entre el 11 % y 20 % de los sueldos docentes a nivel nacional", añadió.

El diputado Rauschenberger recordó que desde 2004 se ha prorrogado continuamente la vigencia del FONID. Este fondo, creado en 1998 con el objetivo de reducir las disparidades salariales entre las diferentes regiones, inicialmente se financiaba con ingresos de un impuesto sobre ciertos vehículos, el cual fue abolido en 1999.

Desde entonces, según explicó el legislador peronista, la asignación para el FONID fue incluida en cada presupuesto anual.

Cobos destacó que la eliminación repentina de ese fondo representa un significativo desequilibrio financiero para las provincias. "Esto genera un importante desfinanciamiento de las arcas provinciales, más aún en este contexto grave que vivimos", advirtió.

