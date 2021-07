“No dejaron ningún ego”: José Luis Espert fulminó a Juntos por el Cambio por no avanzar en un frente unido

Luego de confirmar que no habrá un frente unido entre Juntos por el Cambio y Avanza Libertad, el espacio liderado por el ex candidato a presidente José Luis Espert, éste fulminó al bloque opositor por no dejar el “ego” de lado en las próximas elecciones legislativas 2021. El economista sostuvo que era una oportunidad para ganarle al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.

“Como una demostración cabal que no seré funcional al kirchnerismo, propuse fundirme con mi espacio Avanza Libertad, dejando todo personalismo”, expresó Espert en diálogo con Viviana Canosa por A24. “Armemos una gran frente opositor de toda la oposición en la provincia de Buenos Aires”, propuso el libertario pero finalmente no se concretó.

En ese aspecto, sostuvo que no era una interna de Juntos por el Cambio sino un gran frente opositor para ganarle al kirchnerismo. “Propuse ese frente que hiciera una gran PASO que decidiera quien era el mejor representante”, agregó. Sin embargo no se logró llegar a un acuerdo a pesar de las conversaciones que tuvo el economista con los principales referentes de la principal coalición opositora.

“Se cayó por los egos”, acusó y agregó: “Lilita Carrió no me quiso recibir, el radicalismo de la provincia dijo que no era momento para abrirnos”. Por eso, aseguró que “primó la vieja política decadente en vez de ir todos juntos contra el kirchnerismo”. Espert aseguró que dejaba de lado todo personalismo y afirmó que si entran al Congreso desde Avanza Libertad son “tan defensores de la república como Cambiemos y en la economía somos mejores”.

«Comercializar con el mundo es natural»

Sobre la frase del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, respecto a la salida de los jóvenes de Argentina, el economista manifestó que quienes “lo están haciendo mi****” al país son ellos. Por último, enfatizó: “A la Argentina le va mal porque no respeta ni la ley de gravedad. Pensamos que de 100 veces que te tires de palomita desde un décimo piso, 99 veces vas a salir ileso. Comercializar con el mundo es natural”.

Con información de www.elintransigente.com