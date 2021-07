«Decadencia y falta de proyecto»: histórico dirigente disparó contra el Gobierno de Alberto Fernández

Julio Bárbaro se presentará como precandidato a diputado para las elecciones legislativas 2021 por el Partido Federal. Este lunes, el analista político habló sobre su postulación y afirmó: «Me lo ofrecieron y me lo tomé como un desafío», ya que según sostuvo: «Siento que tenemos algo que aportar en el debate que es asumir que hay decadencia y falta de un proyecto». En ese sentido, apuntó fuertemente contra el Gobierno de Alberto Fernández

En diálogo con Luis Majul en Radio Rivadavia, el entrevistado admitió: «La culpa es de todos» por lo que aclaró: «No se puede partir de que la culpa es de uno y no del otro». En esa línea, remarcó: «Necesitamos debatir política» y agregó: «Fui diputado en la época de (Juan Domingo) Perón y siento que ese país era infinitamente mejor que este».

En consecuencia, aseveró: «La Argentina está en caída» y añadió: «En algo tenemos que ayudar cada uno para sacarla de este odio, de este conflicto y de esta caída sin límites». Al ser consultado acerca de «si podemos estar peor de lo que ya estamos», no dudó y aseguró: «Estamos empeorando» y contó: «Un viejo conocido me dijo, no crean que han tocado fondo es que a ustedes les falta imaginación».

Por otra parte, al analizar el Gobierno actual, Bárbaro fue contudente y lo calificó como «triste» y recalcó: «Creo que Alberto (Fernández) en vez de pacificar aumentó el conflicto, la agresividad». Frente a ese panorama, confesó: «Yo había votado a Mauricio Macri, lo dije públicamente y después, voté a Alberto» y sostuvo: «Uno vota por el que cree que en ese momento es mejor que el otro».

«Y después se queda con esa amargura de que el país se sigue hundiendo», afirmó y manifestó: «Desde esta idea de la grieta se mejora la situación de la dirigencia política, pero no de la sociedad». Por lo tanto, resaltó: «Parecería que la dirigencia parasita a la sociedad». Para concluir, volvió a hacer hincapié en el oficialismo y aseguró: «Al principio, estaba la idea de una sociedad pacificada y de golpe él (Alberto Fernández) elige un izquierdismo sin rumbo».

Con información de www.elintransigente.com