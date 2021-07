Polémico, Juan José Gómez Centurión explotó contra el kirchnerismo y el macrismo: “Están hundiendo a la Argentina”

Juan José Gómez Centurión, precandidato a diputado nacional por el partido Unión por la libertad y quien también fue candidato a presidente en las elecciones en 2019, se manifestó en contra del macrismo y del kirchnerismo con duras definiciones: “Están hundiendo a la Argentina”. En esa línea, remarcó que “Macri defraudó a los argentinos” y que actualmente no hay ningún tipo de plan.

“Me quedaron muchas ganas de volverme a presentar”, reveló Gómez Centurión en TN en relación a las elecciones presidenciales del 2019. En ese marco, afirmó que han crecido a nivel nacional y que han cerrado acuerdos en Chaco, Entre ríos, Córdoba, San Luis, Santa Cruz y en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, el precandidato a diputado aseguró que la Argentina “está decepcionada”.

El precandidato afirmó que hasta ahora, solo se escuchó una agenda que tiene hundida a la Argentina. “Hemos escuchado a dirigentes políticos que vienen gobernando hace años con diferentes partidos que lo que han expuesto es un problema de diagnóstico y de síntoma pero no diagnostican la enfermedad”, apuntó en relación a quienes se presentaron en las listas.

Por otro, lado apuntó contra el kirchnerismo y Juntos por el Cambio. “La Argentina tiene el plan equivocado desde hace mucho tiempo con los peores dirigentes. Con un sistema político que tiene dos versiones de un mismo plan y de una misma agenda en las dos grandes billeteras electorales”, señaló y agregó: “Estas dos enormes maquinarias electorales que se necesitan así mismo”.

“Su única forma de supervivencia es la permanencia del otro están hundiendo la argentina. Los dos proponen la misma agenda del fracaso”, completó indignado. Por último, sostuvo que fue funcionario de Macri pero que no hizo política con él. “Macri defraudó a los argentinos. Creo que no supo, no quiso o no pudo llevar a cabo el proceso de transformación que había prometido”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com