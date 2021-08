López Murphy y Waldo Wolff participaron de un debate sobre “Parlamento y Democracia” y coincidieron en plantear una dura oposición al Gobierno

El legislador Waldo Wolff y el precandidato a diputado por Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy encabezaron este martes un encuentro en el Centro de Diplomacia Pública Basilea donde debatieron sobre temas relacionados a la democracia y el sistema parlamentario, en el que coincidieron que hay una crisis de representatividad en el país. También pronosticaron que habrá una “paliza electoral” para el Gobierno en las próximas elecciones y aseguraron que “Argentina ya es Venezuela”.

El evento organizado por Basilea y la Fundación Apolo propuso la temática “Democracia y Parlamento: Israel, Argentina y el mundo en debate”, junto a Ilan Buzny y Mauro Enbe como moderadores. Ante la primera consulta sobre las complejidades que implica pertenecer a un sistema legislativo, Wolff reconoció que “no es una tarea fácil porque es imposible representar a todos en esta gran ecuación (que es la sociedad) y es difícil transmitir que uno no necesariamente debe votar lo que cada miembro quiere porque es imposible”.

“El sistema democrático tiene la imperfección de los sistemas pero suele representar un sentimiento generalizado. Soy hijo de un inmigrante y me conmueve la función pública aunque suele estar denostada, porque es lo que nos está pasando”, agregó el referente del PRO.

López Murphy, a su turno, resaltó que en Argentina “tenemos problemas autogenerados que deberíamos resolver. La Constitución representa un rol importante como un balance de poder donde el Senado apunta a representar a las provincias y Diputados a la ciudadanía”. “Por muchas razones eso no funciona como debería por hechos históricos. Hay un desbalance que no debería ocurrir. Hay cierto hastío en la política y debe tener un compromiso nuestro importante porque Argentina necesita una reforma política. Los mecanismos de representación en el actual sistema no funcionan”, agregó.

El debate subió de tono cuando uno de los moderadores preguntó sobre cómo se debe accionar ante la impunidad de ciertos integrantes del Congreso que, por ejemplo, tienen causas por corrupción. El economista liberal dijo que “tenemos que ser firmes frente a los episodios que enfrentamos. Es natural que tengamos una actitud de firmeza y rechazo. Las cosas que veo me dan náuseas. El país vive situaciones nauseabundas”.

En ese sentido, pronosticó: “Se viene una paliza legendaria en términos electorales”. “Hay algunos que son mentirosos patológicos y ahí es lógico que haya pesimismo, pero creo que se viene una paliza electoral y se viene una responsabilidad en la oposición para actuar de manera correcta y ver a futuro una escena de liderazgo”.

“Tengo la convicción y la esperanza de que si hay una gran participación es una señal formidable para nuestro futuro. Si hay mucha abstención estamos complicados. Ahí sí que la señal es para ser pesimistas. Mi sueño es que el 12 de septiembre y el 14 de noviembre podamos escribir una página extraordinaria de la representatividad”, insistió López Murphy.

Wolff consideró que si Juntos por el Cambio gana las elecciones tendrá “una visión optimista. Nosotros ya somo Venezuela, podemos revertirlo y de verdad somos Venezuela metafóricamente. Somos Venezuela cuando tenemos un Presidente (Alberto Fernández) que violó un decreto, que le mintió a la ciudadanía como miente (Nicolás) Maduro”, y enumeró varios de los errores que cometió el Gobierno en estos dos años como el Vacunatorio Vip. “Se vienen días en los que hay que multiplicarse”, concluyó.

