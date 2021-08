El punzante comentario de Martita Fort sobre Virginia Gallardo por de la serie de su papá: “Perdí la relación”

Con motivo de los siete años desde el fallecimiento de Ricardo Fort, su familia y allegados acordaron realizar una serie biográfica sobre él para recordarlo. Sus hijos, Felipe y Martita Fort accedieron a participar, pero Virginia Gallardo, ex pareja del chocolatero, se negó y desde entonces se desencadenó un escándalo público entre la familia y ella por su decisión.

Por su parte, Gallardo fue muy clara acerca de las razones por las cuales decidió dar un paso al costado de la producción. “Fueron ellos que me convocaron y resulta ser que ahora que yo no quiero participar, porque esto es un negocio y que es un producto aparte, terminan arruinando el verdadero fin, que es homenajearlo”, expresó en Intrusos. A su vez, aseguró que eso no es lo que Ricardo hubiera querido.

Frente a esto, Martita Fort demostró lo decepcionada que estaba sobre la postura de Gallardo y se mostró sorprendida al enterarse que la bailarina iba a protagonizar un especial de América sobre su papá. “En Intrusos dijo que se quería separar del tema, pensé que quería despegarse de la imagen que tenía”, sostuvo la hija del mediático en diálogo con Los ángeles de la mañana. En este sentido, la panelista de LAM le dijo que Virginia quería mostrar “el lado luminoso” de Ricardo y la joven le deseo suerte de manera irónica.

A su vez, le consultaron sobre su enfrentamiento con la ex de su papá y sostuvo: “Hace tiempo teníamos una relación muy linda y ahora se apagó por todo esto”. Agregó también que ella no quería hacer pública la negativa a participar de Virginia Gallardo y que la bailarina fue quien lo hizo de esa manera. “Ahora que va a hacerse la serie de mi papá, me parece que no es bueno que siga todo. Yo prefiero enfocarme en otras cosas”, cerró Martita Fort.